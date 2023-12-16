Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

515 Orang Cedera, Begini Kronologi Tabrakan 2 Kereta Bawah Tanah Gegara Salju

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |16:16 WIB
515 Orang Cedera, Begini Kronologi Tabrakan 2 Kereta Bawah Tanah Gegara Salju
Beijing Subway. (Foto: Wikipedia)
A
A
A

DUA kereta bawah tanah tabrakan di kota Beijing, China, menyebabkan ratusan penumpang cedera termasuk patah tulang. Kecelakaan terjadi di jalur kereta bawah tanah yang padat dengan salju pada Kamis 14 Desember 2024 malam.

Menurut Komisi Transportasi Beijing, penyebab tabrakan tersebut adalah kerusakan yang berkaitan dengan sinyal dan pengereman darurat akibat cuaca ekstrem.

Dalam pernyataan resminya disebutkan bahwa satu kereta berhenti mendadak karena rel licin akibat salju. Kemudian kereta di belakangnya tidak dapat menghindar sehingga menyebabkan tabrakan.

 BACA JUGA:

"Kereta bagian belakang berada pada medan landai, mengalami selip dan gagal mengerem secara efektif, sehingga terjadi tabrakan dengan bagian depan kereta," kata Komisi Transportasi Beijing seperti dilansir dari CNN, Sabtu (16/12/2023).

Halaman:
1 2 3
      
