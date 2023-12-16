Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sholah Athiyah sang Miliarder yang Jadi Pegawai Allah, Kekayaannya Banyak Disedekahkan

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |13:02 WIB
Sholah Athiyah sang Miliarder yang Jadi Pegawai Allah, Kekayaannya Banyak Disedekahkan
Sholah Athiyah (Ist)
A
A
A

SHOLAH Athiyah pengusaha sukses asal Mesir yang viral. Awalnya ia hanya pemuda miskin dari desa kecil Tafahna Al Asyraf di sisi timur Kota Kairo kemudian berhasil meraih gelar insinyur. Lalu membangun bisnis dengan menjadikan Allah SWT sebagai mitranya.

Bisnisnya maju pesat dan Sholah Athiyah kaya raya. Alih-alih sombong dan hidup bak mewah sultan seperti umumnya orang kaya, Sholah justru memilih jadi pegawai Allah dengan menunjukkan ketulusan dan ketakwaan kepadaNya. Ia menolak ketenaran lewat media agar tak timbul riya, sehingga kisahnya banyak terkuak justru setelah ia meninggal dunia.

Sebagai pegawai Allah, sang milarder banyak menggunakan kekayaannya untuk amal ibadah di jalan Allah.

 BACA JUGA:

Cerita Sholah Athiyah membangun bisnis berawal dari kesepakatan dirinya bersama sembilan teman. Kala itu mereka sepakat membuat usaha perkebunan dan pertanian dengan modal dikumpulkan dari menjual apa saja yang mereka miliki termasuk perhiasan istrinya, bahkan berutang.

Agar makin kuat, mereka sepakat mencari satu lagi mitra bisnis agar genap 10. Sholah pun mengusulkan satu nama sebagai mitra ke 10, yaitu Allah SWT. Delapan orang temannya pun setuju. Akhirnya mereka sepakat Allah yang dijadikan mitra bisnis juga akan mendapatkan bagian profit.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
