Bermitra dengan Allah, Ini Kunci Sholah Athiyah Jadi Miliarder yang Menginspirasi Dunia

SHOLAH Athiyah sosok yang perjalanan hidupnya menginspirasi banyak orang. Ia berhasil jadi miliarder lewat bisnis yang melibatkan Allah SWT sebagai mitranya. Kekayaan diperoleh dari usaha tersebut banyak disisihkan untuk amal dengan membangun pusat pendidikan, baitul mal, dan lainnya.

Sholah Athiyah awalnya hanya pemuda miskin di kecil Tafahna Al Asyraf, daerah Mit Ghamr Ad Daqahliyah, timur Kairo, Mesir. Lewat kegigihan dan ketakwaannya kepada Allah, ia sukses membangun bisnis sampai kaya raya. Tapi, milarder Muslim ini tak ingin tenar untuk menghindari riya.

Dunia baru mencari tahu sosoknya setelah ia meninggal dunia pada 2016 dan lebih setengah juta orang mengiringi jenazahnya ke pemakaman. Kisah hidup Sholah Athiyah jadi inspirasi bagi banyak orang terutama anak muda Islam.

Sholah Athiyah meraih gelar insiyur pertanian dari salah satu universitas di Mesir. Ia dan sembilan rekannya kemudian memutuskan untuk memulai bisnis unggas dan perkebunan. Modalnya dikumpulkan dari menjual segala barang-barang yang mereka punya kala itu. Termasuk uang hasil penjualan perhiasan istri-istri mereka.

