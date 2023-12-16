Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kisah Sholah Athiyah, Pemuda Miskin yang Sukses Bangun Universitas Hingga Baitul Mal

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |11:04 WIB
Kisah Sholah Athiyah, Pemuda Miskin yang Sukses Bangun Universitas Hingga Baitul Mal
Sholah Athiyah (Ist)
A
A
A

SHOLAH Athiyah menginspirasi dunia dengan kisah suksesnya yang penuh kebaikan. Ia merupakan pemuda miskin asal Tafahnah Al Ashraf, Mesir yang kemudian jadi kaya raya lewat bisnis yang menjadikan Allah SWT sebagai mitra. Tapi, kekayaannya ia gunakan untuk membantu manusia.

Setelah kepergian Sholah Athiyah masih mengalir amal jariyah untuk membantu sesama. Pria yang wafat pada 11 Januari 2016 ini mengeluarkan hasil keuntungannya dengan membangun fasilitas publik, baitul mal, memberikan fasilita menikah untuk gadis yatim, hingga menggaji guru.

Kisahnya bermula dari Sholah yang dan kedelapan temannya kurang mampu, sepakat untuk membuat usaha unggas dan perkebunan.

Namun, keterbatasan modal menjadi penghalang mereka dan memutar otak dengan mengumpulkan modal dengan cara meminjam, menjual perhiasan istri, hingga menjual tanah.

      
