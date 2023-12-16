Ada Gado-Gado dari Indonesia, Ini 15 Salad Paling Lezat di Dunia!

MAKANAN khas Indonesia kembali masuk dalam daftar kuliner terlezat di dunia. Kali ini gado-gado masuk dalam daftar salad terenak di dunia versi Taste Atlas, situs kuliner terpopuler asal Kroasia yang banyak mengulas hidangan tradisional dan restoran autentik.

Gado-gado berada di peringkat ke 14 dari 40 jenis salad terbaik yang masuk daftar. Kuliner khas Betawi ini berhasil mendapatkan rating 4.1 dari 5.

Sementara di peringkat pertama sampai ketiga salad terenak di dunia ditempati coleslaw dari Amerika Serikat, caesar dari Meksiko, dan geek salad (Horiatiki salata) dari Yunani.

Gado-gado merupakan salah satu makanan terpopuler di Indonesia yang dipercaya sudah ada sejak abad ke-16 Masehi. Gado-gado dibuat dari sayur-sayuran setengah matang, telur rebus, tempe, dan tahu. Semua bahan tersebut kemudian disiram dengan saus kacang dan diberi taburan kerupuk.

Saus gado-gado sendiri terbuat dari perpaduan kacang dan rempah Indonesia seperti cabai dan bawang yang kemudian dihaluskan. Perpaduan dua bahan tersebut membuat saus gado-gado memoliki rasa yang kuat.