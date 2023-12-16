Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Asyiknya Menikmati Hidangan Khas Italia di Restoran Terbaik Dunia di Jakarta!

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |17:09 WIB
Asyiknya Menikmati Hidangan Khas Italia di Restoran Terbaik Dunia di Jakarta!
Casa Cuomo Ristorante, restoran Italia terbaik terbaik di dunia yang ada di Jakarta. (Foto: MPI/Kiki Oktaliani)
CASA Cuomo Ristorante merupakan restoran Italia terbaik di dunia yang ada di Indonesia. Lokasinya terletak di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan. Jika Anda ingin mencicipi kuliner khas dan otentik dari Italia atau Napoli, maka restoran ini adalah pilihan terbaik.

Casa Cuomo Ristorante masuk dalam daftar TOP 50 Italian Restaurant atau 50 restoran Italia terbaik di dunia 2024 dalam ajang “Gran Gala Della Cucina Italiana” yang berlangsung di Milan, pada Selasa 12 Desember 2023.

Casa Cuomo Ristorante berhasil menempati peringkat ke-29 bahkan menjadi satu-satunya restoran di Indonesia yang mendapatkan penghargaan tersebut. Pasta dan tiramisu dua dari beberapa menu andalan yang patut dicoba di sini.

Setelah sepiring appetizer dihidangkan, giliran pizza Margherita dihidangkan di atas meja. Memiliki roti yang tipis dengan baluran saus tomat dan daun basil yang segar membuat rasa pizza khas Napoli berbeda dengan pizza lainnya.

Hal lain yang membedakannya adalah paduan sempurna tepung lokal premium dan air mineral Acqua Panna asli dari Italia digunakan dalam pembuatan adonan pizza. Dipanggang dengan Gold Wood Stove selama 3-5 menit, menghasilkan kerak pizza berkualitas tinggi.

