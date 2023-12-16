Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Makan Siang Nasi Goreng Merah Khas Makassar

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |06:05 WIB
Resep Makan Siang Nasi Goreng Merah Khas Makassar
Nasi goreng merah khas Makassar. (Foto: YouTube)
NASI goreng biasa dijumpai berwarna cokelat karena memang memakai kecap. Namun, bagaimana rasanya jika nasi goreng berwarna merah?

Inilah keunikan dari kuliner khas Makassar. Nasi goreng merah sesuai dengan visual yang ditampilkan karena menggunakan banyak saus tomat. Meski begitu, soal rasa, tetap enak.

Penasaran bagaimana cita rasa dari nasi goreng merah khas Makassar? Berikut adalah resep mudah dari chef Devina Hermawan yang bisa Anda coba di rumah.

Bahan:

650 gr nasi putih

Bahan isian:

100 gr hati ayam, rebus & iris

70 gr kekian, iris

5 buah bakso sapi, iris

2 butir telur

Bahan saus:

4 sdm saus tomat merah

2 sdt kecap ikan

1 sdm saus raia rasa

1 sdm saus tiram

½ sdm kecap manis

3 tetes pewarna merah

