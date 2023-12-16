3 Resep Camilan untuk Perayaan Natal, Bikin Semakin Berkesan

PERAYAAN Natal sebentar lagi tiba, tepatnya pada 25 Desember 2023. Umat Nasrani tentu sudah bergegas untuk menyiapkan segala kebutuhan Natal, mulai dari pohon Natal hingga dekorasi rumah.

Tidak hanya itu saja, hidangan untuk disajikan saat perayaan Natal pun sudah mulai dipikirkan mulai dari sekarang oleh masyarakat yang merayakan Natal.

Salah satu hidangan yang tidak boleh terlupakan yakni camilan untuk perayaan natal. Pasalnya, saat Natal seluruh umat Nasrani bukan hanya beribadah saja. Mereka pasti akan kumpul dengan para keluarganya. Tentunya kumpul keluarga akan semakin seru dengan menyantap camilan yang lezat.

Jika masih bingung untuk menyajikan camilan seperti apa untuk perayaan Natal, berikut tiga resep camilan Natal dari Instagram @michelealex, Sabtu (16/12/2023).

1. Resep mozarella stik

Camilan dengan cita rasa gurih seperti mozarella stik sangat cocok disajikan saat perayaan natal. Hidangan dengan tekstur garing di bagian luar dan creamy di bagian dalam ini dijamin bikin nggak bisa berhenti makan.

Bahan:

2 blok keju mozzarella

Bahan baluran:

13 sdm tepung roti

2/3 sdt garam

2/3 sdt onion powder

1 sdt garlic powder

1 sdt oregano

1/2 sdt black pepper

3 sdm terigu

3 telur

BACA JUGA: 3 Resep Sarapan Praktis untuk Anak Sekolah dan Pegawai Kantoran

Saus:

3 siung bawang putih

1 kaleng tomat

2 sdm tomato pasta

1 sdt oregano

1 sdt garam

2 sdt gula

Olive oil secukupnya

Cara membuat:

1. Potong-potong keju mozarella seperti batang korek api.

2. Baluri mozzarella stick dengan terigu, lalu telur, lalu tepung roti. Baluri kembali dengan telur lalu tepung roti.

3. Kemudian masukkan kulkas minimal 15 menit.

4. Setelah itu keluarkan dari kulkas dan diamkan selama 5 menit.

5. Lalu goreng mozzarella stick tersebut di dalam api sedang selama 2-3 menit atau hingga berubah warna menjadi cokelat keemasan. Kemudian angkat dan tiriskan.

Cara membuat saus cocolan:

1. Haluskan tomat, tomato pasta, oregano, garam, dan gula.

2. Masukkan olive oil di dalam wajan dan tumis bawang putih yang telah dicincang hingga harum.

3. Kemudian masukkan tomat yang sudah dihaluskan. Masak hingga mengental dan tiriskan.

4. Sajikan saus dengan mozzarella stick.