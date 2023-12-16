5 Rekomendasi Gado-Gado Legendaris di Jakarta, Rasanya Gak Main-Main

GADO-GADO sering kali dijumpai. Makanan ini termasuk kuliner khas Indonesia yang begitu disukai orang.

Kini, kita boleh berbagangga karena makanan berbumbu kacang ini masuk sebagai daftar salad terbaik di dunia versi taste Atlas.

Gado-gado merupakan campuran sayuran dan protein seperti kangkung, kol, hingga tauge yang direbus kemudian disiram dengan bumbu kacang.

Di Jakarta Anda bisa menemukan gado-gado di kedai yang legendaris dan terkenal. Cita rasanya pun tak perlu diragukan lagi dengan rasa yang lezat dan nikmat.

Berikut sederet rekomendasi tempar gado-gado legendaris di Jakarta yang wajib Anda kunjungi. Yuk simak!

1. Gado-Gado Cemara

Pertama ada Gado-Gado Cemara. Ini merupakan salah satu kedai gado-gado yang tersohor di Ibu Kota.

Gado-Gado Cemara berlokasi di Jalan Tanah Abang 5, Gambir, Jakarta Pusat. Warung gado-gado ini pun sudah buka sejak tahun 1947.

Gado-gado yang disajikan pun tentu dari bahan berkualitas dengan bumbu kacang yang kental dan lezat.

Tak hanya gado-gado, beberapa kuliner Betawi legendaris lainnya seperti asinan, rujak buah, sop buntut, soto babat, es cendol dan lain-lain juga dijajakan di warung ini.

Gado-Gado Cemara buka dari pukul 10.00-21.00 WIB dengan harga per porsi Rp50 ribu.

2. Gado-Gado Boplo

Selanjutnya ada Gado-Gado Boplo. Tak afdol rasanya mencicipi gado-gado legendaris bila tidak ke tempat satu ini.

Gado-Gado Boplo pertama kali didirikan oleh Ibu Juliana Hartono pada tahun 1970. Mulanya, gado-gado ini dibuat hanya dengan meja kecil dan dibuka di kawasan Pasar Boplo, Jakarta Pusat.

Rasa gado-gado di kedai legendaris ini pun tak pernah berubah. Saus kacang istimewa dari campuran kacang tanah dan kacang mede yang digunakan sekarang masih menggunakan racikan yang sama seperti yang digunakan oleh sang pendiri.

Kini, Gado-Gado Boplo memiliki banyak cabang di Jakarta seperti di kawasan Cikini, hingga Tebet, Jakarta Selatan dengan harga mulai Rp36 ribu per porsi.