Rekomendasi Kuliner Kota Malang yang Wajib Dikunjungi, Jadi Kota dengan Makanan Terbaik Versi Taste Atlas

INDONESIA sangat terkenal dengan ragam kuliner yang memiliki ciri khas masing-masing di tiap daerahnya. Soal rasa memang tak usah diragukan lagi, sebab makanan khas Indonesia memiliki rasa yang lezat dan banyak yang terkenal di kancah internasional lho.

Belum lama ini Taste Atlas merilis daftar 100 Best Food Cities dan salah satu kota di Indonesia yang masuk ke dalam daftar tersebut adalah Malang. Kota yang terletak di Jawa Timur ini tak hanya terkenal dengan pemandangan alamnya yang sejuk dan menenangkan, tetapi kuliner Malang juga jadi incaran banyak orang.

Bagi Anda yang berencana akan mengunjungi Malang, tentunya wajib mencoba kuliner-kuliner legendaris dan khas Malang. Yuk simak berbagai kuliner khas yang dijamin bisa bikin Anda ketagihan untuk kembali ke Kota Apel ini, dikutip dari berbagai sumber, Sabtu (16/12/2023):

1. Sego Sambel Cak UUT

Kota Malang terkenal dengan kuliner serba pedasnya. Bagi Anda para pecinta pedas pasti bakal ketagihan mencicipi makanan di Sego Sambel Cak UUT. Tempat makan ini menyajikan berbagai menu serba sambal dan makanan rumahan yang lezat.

Suasana di Sego Sambel Cak UUT layaknya di rumah-rumah pedesaan yang sangat rindang dan bikin nyaman seperti di rumah sendiri. Kalau ke sini, Anda wajib pesan Dadar Jagung Cak UUT yang jadi favorit semua orang yang pernah datang ke sini. Harga makanannya mulai dari Rp 5 ribu sampai dengan Rp 40 ribuan lho.

Para pecinta mie, mari merapat. Kuliner cwie mie memang jadi khas dari Kota Malang dan wajib Anda cicipi. Berbeda dengan mie ayam pada umumnya, Cwie Mie disajikan dengan taburan ayam rebus dan tidak berkuah.

Salah satu tempat makan Cwie Mie yang terkenal adalah Cwie Mie Isor Uwit yang telah berdiri sejak tahun 1980 an. Terdapat ragam variasi topping yang ditawarkan, seperti bakso dan juga ati ampela. Harga per porsinya dibanderol mulai dari Rp 13 ribu sampai dengan Rp 23 ribu.

3. Bakso President

Belum lengkap kalau mengunjungi Malang tapi belum mencicipi bakso yang terkenal jadi kuliner khas Malang. Bakso President ini telah hadir sejak tahun 1977 silam, mulai dari keliling menggunakan gerobak hingga saat ini memiliki gerai yang besar dan sangat terkenal.

Resep baksonya sudah dijaga dari tahun ke tahun, maka tak heran banyak orang yang ingin terus kembali ke sini. Kuah bakso yang hangat dan gurih di tengah sejuknya udara Kota Malang jadi perpaduan yang sempurna.

Uniknya, tempat makan ini terletak di sebelah rel kereta. Maka para pengunjung yang datang bisa melihat kereta yang lewat dengan jarak yang cukup dekat. Harga per porsinya mulai dari Rp 20 ribu hingga Rp 54 ribu.