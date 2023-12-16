Momen Natal dan Tahun Baru Segera Tiba, Ini Solusi Jitu Habiskan Waktu Bersama Keluarga Terkasih

MENGHABISKAN waktu bersama keluarga sangat penting untuk dilakukan. Kegiatan tersebut dapat membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Salah satu hal sederhana yang bisa dilakukan adalah merayakan momen berharga bersama keluarga, saat perayaan Natal dan Tahun Baru.

Nah bagi Anda yang berencana menghabiskan waktu saat Natal dan Tahun Baru maka bisa mencoba Christmas Brunch yang disediakan Harris Hotel Kelapa Gading. Acara ini dirancang untuk memberikan pengalaman berbeda bagi tamu yang ingin merayakan Natal dengan nuansa kehangatan keluarga.

Christmas Brunch tidak hanya tentang hidangan lezat, tetapi juga tentang menciptakan kenangan tak terlupakan. Hidangan spesial yang disajikan mencakup berbagai menu, mulai dari hidangan tradisional hingga hidangan barat yang memikat selera.

Keberagaman menu ini memastikan setiap anggota keluarga dapat menemukan sesuatu yang sesuai dengan selera mereka. Tak hanya itu, terdapat juga kids corner activity, kejutan dari Santa Claus dan Doorprize menambah nuansa keceriaan di hari yang spesial ini.

Setelah merayakan Natal dengan kehangatan, ada pula acara New Year’s Eve Dinner yang berlangsung mulai pukul 6 sore hingga countdown pergantian tahun. Acara ini tidak hanya menawarkan hidangan lezat yang memanjakan lidah, tetapi juga menghadirkan suasana pesta yang menggembirakan untuk menyambut tahun yang baru.

Acoustic Live Music akan mengisi malam dengan alunan musik yang menciptakan suasana lebih hangat. Sementara DJ Performance akan menambahkan semangat pesta, mengajak semua tamu untuk bergembira menyambut tahun yang baru. Selain itu, hadiah Doorprize yang menarik akan menjadi kejutan tambahan untuk menutup malam dengan keceriaan.

(Leonardus Selwyn)