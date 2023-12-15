Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Bella Bonita Pamer Baby Bump, Aura Keibuannya Makin Terpancar

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |00:29 WIB
Potret Bella Bonita Pamer Baby Bump, Aura Keibuannya Makin Terpancar
Bella Bonita. (Foto: Instagram)
A
A
A

PASANGAN Denny Caknan dan Bella Bonita kini tengah mempersiapkan kelahiran buah hatinya. Kehamilan Bella sendiri sudah menginjak usia 7 bulan.

Melalui postingannya di Instagram, Bella kerap mengunggah momen dirinya saat memamerkan baby bump. Dia juga mengaku tak sabar ingin bertemu dengan sang buah hati.

“Nggak sabar peluk adek,” tulis Bella dalam keterangan fotonya.

Penasaran seperti apa potret Bella Bonita pamer baby bump? Berikut rangkumannya dari Instagram @bellabonita_r.a.

Tampil seksi pakai dress ketat

Bella Bonita

Potret cantik Bella Bonita saat pose bersandar di bebatuan. Dia tampil seksi memakai dress ketat warna hitam. Gaya Bella nampak kece dengan kacamata hitam dan rambut dicepol. Dia nampak memegang perut buncitnya.

Punya tubuh mulus

Bella Bonita

Selain berparas cantik, perempuan 24 tahun ini juga memiliki tubuh yang ideal dan kulit yang mulus. Apalagi di foto tersebut dia memakai dress warna hitam sehingga membuat kulit putihnya makin terpancar. Namun netizen justru fokus ke tubuh Bella yang masih tetap ideal meski berbadan dua.

"Bagus banget badannya," kata @brosis***

"Cantik banget mbak bella, hamil tp ttp body goals," ucap @anggi***

Halaman:
1 2
      
