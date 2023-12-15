Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Minuman Paling Cocok untuk Musim Hujan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |23:09 WIB
5 Minuman Paling Cocok untuk Musim Hujan
Musim Hujan. (Foto: Freepik)
MUSIM hujan memang sudah mulai terjadi di berbagi wilayah di Indonesia. Memasuki musim hujan, berbagai penyakit pun mulai menghantui, salah satunya adalah flu.

Hal ini lantaran udara dingin yang dialami tubuh saat musim hujan datang. Bila kondisi imunitas tubuh menurun, tentu flu seperti batuk dan pilek bisa dialami masyarakat.

Tak perlu khawatir bila flu menyerang saat musim hujan ini. Ada beberapa cara jitu itu menangkal flu dan membuat badan kembali fit. Salah satunya dengan minum-minuman hangat berkhasiat. Kandungan alaminya dapat meredakan flu yang menyerang saat musim hujan. Yuk simak dilansir Everyday Health.

Jus Jeruk

Pertama ada jus jeruk. Minuman menyegarkan ini ternyata mampu untuk menangkal flu pada tubuh. Jus jeruk mengandung vitamin C yang baik untuk tubuh.

Vitamin C adalah antioksidan kuat yang berperan penting dalam melawan infeksi. Beberapa penelitian menunjukkan vitamin C dapat membantu mengurangi keparahan dan durasi flu biasa, yang memiliki beberapa gejala yang sama dengan flu.

Madu

Selanjutnya ada madu. Saat flu menyerang, Anda bisa menambahkan madu di setiap minuman hangat. Madu adalah obat rumahan yang umum untuk meredakan sakit tenggorokan. Penelitian menunjukkan bahwa ini adalah langkah cerdas terutama jika Anda sedang menghadapi flu, karena pemanis alami dapat membantu melawan infeksi saluran pernapasan.

Sebuah ulasan yang diterbitkan pada bulan Agustus 2020 di BMJ Evidence-Based Medicine menunjukkan bahwa madu mungkin lebih efektif dalam mengobati gejala penyakit pilek dan flu dibandingkan obat-obatan yang dijual bebas. Salain itu, madu juga melapisi tenggorokan dan dapat meredakan iritasi.

Teh Panas

Teh panas juga sangat berguna dikonsumsi saat terserang flu. Minuman hangat ini dapat meredakan sakit tenggorokan dan uapnya dapat membantu melegakan tenggorokan yang tersumbat.

Teh mengandung sekelompok antioksidan yang disebut polifenol, yang menurut penelitian dapat melindungi terhadap penyakit kronis. Anda bisa menambahkan madu ke dalam teh hangat untuk mempermanis dan menambah khasiat untuk menangkal flu.

Topik Artikel :
Minuman Hangat Jahe musim hujan
