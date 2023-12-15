4 Zodiak Lebih Suka Pesta Pernikahan Sederhana, Ada Virgo Si Paling Praktis

PERNIKAHAN merupakan momen yang sakral dan penting serta besar dalam kehidupan seseorang. Namun, tidak semua orang menginginkan pernikahan yang besar dan mewah loh!

Jika dilihat dari karakter yang dimiliki masing-masing zodiak, ada beberapa zodiak memiliki preferensi untuk pernikahan yang sederhana, murah, dan penuh kedekatan karena lebih suka hal yang intim dan juga privasi.

Berikut adalah empat zodiak yang cenderung memilih pernikahan yang lebih sederhana namun lebih berarti. Dilansir dari Pinkvilla, Sabtu (16/12/2023) intip uraiannya berikut di bawah ini.

1. Taurus: Bagi orang-orang Taurus, pernikahan adalah tentang menciptakan kenangan dengan orang-orang terdekat. Mereka menghargai kehangatan hubungan dan percaya bahwa pernikahan yang sederhana dapat menghasilkan momen-momen berharga. Pemilik zodiak ini lebih mengutamakan pernikahan yang sederhana, tapi berkesan dalam.

2. Cancer: Para Cancer senang dengan pernikahan dalam lingkup kecil yang menciptakan suasana penuh kasih. Selain itu, pilihan pernikahan yang lebih terjangkau memberi Cancer leluasa untuk merencanakan masa depan bersama pasangan mereka. Sifat bijak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh orang-orang Cancer membuka peluang untuk investasi dan perencanaan hidup yang lebih baik.