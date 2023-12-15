Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Zodiak Paling Anti Balikan dengan Mantan, Ada Scorpio Si Pendendam

Lidia Pratama , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |23:00 WIB
3 Zodiak Paling Anti Balikan dengan Mantan, Ada Scorpio Si Pendendam
Zodiak paling anti balikan dengan mantan, (Foto: Freepik)
A
A
A

SETIAP orang memiliki penilaian yang berbeda terhadap hubungan masa lalu. Bagi sebagian orang masa lalu adalah kisah yang telah berakhir, sementara bagi yang lain mungkin akan membuka peluang untuk memberi kesempatan kedua pada cinta yang pernah ada.

Dilihat dari aspek astrologi, karakter seperti ini bisa sedikit banyak dilihat dari tanda zodiac yang dimiliki. Tidak semua zodiak mempunyai peluang yang sama untuk kembali dengan mantannya. Hal ini karena para pemilik zodiak memilih realistis dan cenderung fokus untuk masa depan. Ada tiga zodiak yang berkemungkinan kecil kembali dengan mantan. Berikut uraian singkatnya, diwarta dari Bustle, Sabtu (16/12/2023)

1. Leo: Para Leo selalu punya kejelasan dalam keinginan dan tujuan hidupnya. Untuk Leo, kembali dengan mantan bukanlah pilihan mudah. Sebab orang Leo membutuhkan pasangan yang dapat mengikuti alur hidupnya dan memberikan perhatian penuh. Kecuali mantannya dapat membuktikan perubahan yang baik dan siap untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan Leo, menjalin hubungan kembali mungkin tidak akan terjadi.

2. Scorpio: Kesetiaan adalah hal utama bagi Scorpio. Jika Scorpio merasa dihina atau dikecewakan oleh mantan, peluang untuk berdamai kembali sangatlah kecil. Scorpio memiliki sifat pendendam, dan mereka cenderung menyimpan perasaan tersebut dalam waktu yang lama.

Pengampunan bukanlah hal yang mudah didapatkan dari Scorpio, dan hubungan yang rusak mungkin sulit untuk dijalin kembali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/612/3192174/zodiak-9SH1_large.jpg
5 Zodiak Ini Diprediksi Makin Sial di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement