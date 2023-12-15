3 Zodiak Paling Anti Balikan dengan Mantan, Ada Scorpio Si Pendendam

SETIAP orang memiliki penilaian yang berbeda terhadap hubungan masa lalu. Bagi sebagian orang masa lalu adalah kisah yang telah berakhir, sementara bagi yang lain mungkin akan membuka peluang untuk memberi kesempatan kedua pada cinta yang pernah ada.

Dilihat dari aspek astrologi, karakter seperti ini bisa sedikit banyak dilihat dari tanda zodiac yang dimiliki. Tidak semua zodiak mempunyai peluang yang sama untuk kembali dengan mantannya. Hal ini karena para pemilik zodiak memilih realistis dan cenderung fokus untuk masa depan. Ada tiga zodiak yang berkemungkinan kecil kembali dengan mantan. Berikut uraian singkatnya, diwarta dari Bustle, Sabtu (16/12/2023)

1. Leo: Para Leo selalu punya kejelasan dalam keinginan dan tujuan hidupnya. Untuk Leo, kembali dengan mantan bukanlah pilihan mudah. Sebab orang Leo membutuhkan pasangan yang dapat mengikuti alur hidupnya dan memberikan perhatian penuh. Kecuali mantannya dapat membuktikan perubahan yang baik dan siap untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan Leo, menjalin hubungan kembali mungkin tidak akan terjadi.

2. Scorpio: Kesetiaan adalah hal utama bagi Scorpio. Jika Scorpio merasa dihina atau dikecewakan oleh mantan, peluang untuk berdamai kembali sangatlah kecil. Scorpio memiliki sifat pendendam, dan mereka cenderung menyimpan perasaan tersebut dalam waktu yang lama.

Pengampunan bukanlah hal yang mudah didapatkan dari Scorpio, dan hubungan yang rusak mungkin sulit untuk dijalin kembali.