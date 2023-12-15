3 Zodiak Suka Iseng, Gemini dan Leo Si Paling Jahil

TIDAK semua zodiak dikenal sebagai orang yang serius dan pendiam. Beberapa justru selalu berusaha membuat suasana menjadi lebih ceria dengan bercanda dan mengerjai teman-temannya.

Menurut astrolog dan konselor spiritual, Letao Wang, ada tiga zodiak hadir dengan karakter sebagai prankster atau bahasa sederhananya, paling jahil. Bukan hanya memiliki kecerdasan tinggi, tetapi juga kegembiraan yang membuat dirinya jadi ahli dalam berbagai lelucon. Berikut dikutip dari Bustle, Sabtu (16/12/2023)

1. Gemini: Orang-orang Gemini dikenal dengan selera humor yang mendarah daging. Pemilik zodiak ini punya pandangan hidup yang menyenangkan, suatu hal yang jarang dimiliki oleh zodiak lainnya.

Tidak hanya suka membuat lelucon, para Gemini juga gemar merencanakan kejutan dan terkadang suka iseng. Selera humor mereka mampu membuat suasana hati orang-orang di sekitarnya ceria.

2. Leo: Pemilik zodiak Leo senang membuat orang tertawa, menceritakan cerita lucu, melakukan sandiwara dadakan, atau sekadar memberikan lelucon. Orang berzodiak Leo dikenal memiliki bakat humor yang luar biasa, sering kali jahil dan berbuat usil kepada orang-orang yang mereka sayangi, misalnya seperti melemparkan orang ke dalam kolam di di pesta.