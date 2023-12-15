4 Zodiak dengan Kemampuan Bertahan Hidup Terbaik, Aquarius Nomor 1

SETIAP individu, idealnya harus memiliki kemampuan untuk bertahan hidup. Meskipun manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, ada momen tertentu di mana kemampuan untuk bertahan di atas kakinya sendiri menjadi hal penting.

Namun secara astrologi, hanya beberapa tanda zodiak yang dikenal memiliki semangat bertahan hidup yang luar biasa, mampu melewati situasi sulit dengan sikap tenang dan halus. Dilansir dari Pinkvilla, Sabtu (16/12/2023), berikut adalah empat zodiak dengan kemampuan bertahan hidup terbaik.

1. Aquarius: Aquarius terkenal dengan kecerdasannya, mereka dilahirkan dengan semangat untuk menghadapi situasi sulit. Orang-orang Aquarius sangat optimis, sehingga mampu merencanakan dan melaksanakan sesuatu dengan hati-hati.

Kemampuannya untuk menyalurkan emosi dan tidak membiarkan situasi menguasai pikiran membuat mereka menghadapi masalah dengan terkendali.

BACA JUGA: 5 Zodiak yang Tidak Suka Pamer Harta meski Kaya Raya

2. Sagitarius: Pemilik zodiak ini diberkati dengan optimisme, keingintahuan dan semangat tinggi. Mereka cenderung menganggap serius setiap situasi, sehingga saat situasi sulit pun tetap akan mau berusaha mencari jalan keluar tanpa menunggu bantuan datang untuk menyelamatkan diri mereka.

BACA JUGA: