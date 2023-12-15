Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Cantik Alleia Anata, Anak Semata Wayang Ariel NOAH

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |17:50 WIB
5 Potret Cantik Alleia Anata, Anak Semata Wayang Ariel NOAH
Potret cantik Alleia Ananta. (Foto: Instagram)
A
A
A

POTRET cantik Alleia Ananta mencuri perhatian publik. Apalagi belum lama ini, anak Ariel NOAH itu mendadak viral di media sosial.

Betapa tidak, dia kedapatkan ikut mengantre tiket sang NOAH mengadakan konser beberapa waktu lalu. Di mana seharusnya sebagai anak dari vokalis ternama, Alleia dengan mudahnya mendapatan tiket.

Mengutip Instagram, Jumat (15/12/2023), berikut lima potret cantik Alleia Anata, anak semata wayang Ariel NOAH.

1. Foto bareng ayah

Memiliki nama lengkap Alleia Anata Irham, lahir di Bandung 5 Juni 2005. Dia merupakan anak tunggal Ariel NOAH dari pernikahannya dengan Sarah Amalia. Kini Alleia sudah menginjak remaja. 

2. Jarang Aktif Bermain Media Sosial

 Alleia

Alleia lebih nyaman dengan hidup yang cukup privasi dan jarang terlihat dari sorot publik. Dia pun memiliki akun Instagram, tapi tidak banyak mengunggah foto dirinya.

Hal ini semakin membuat warganet penasaran, keseharian Alleia ini seperti apa. Karena setiap ditemui, dia tampil dengan gaya sederhana selayaknya remaja pada seusianya.

Halaman:
1 2
      
