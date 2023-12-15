Cara Mencuci Piring yang Benar, Biar Nggak Licin dan Bersih dari Sabun

Seperti halnya menyapu rumah atau menyetrika pakaian, mencuci piring juga jadi pekerjaan yang seakan tiada habisnya. Tapi kalau kamu tahu cara mencuci piring yang benar, maka pekerjaan ini akan bisa diselesaikan dengan cepat.

Mencuci piring dengan benar dapat menghilangkan kotoran dan bakteri secara optimal. Meski melelahkan, kamu harus mencuci piring setiap hari untuk mencegah sisa makanan menjadi kering dan sulit dibersihkan.

Berikut adalah beberapa cara mencuci piring yang benar

1. Langsung Buang Sisa Makanan

Sebelum mencuci piring, kamu wajib membuang sisa makanan di dalamnya terlebih dahulu. Selalu lakukan hal ini segera setelah makan untuk mencegah makanan basi dan busuk sehingga sulit dibersihkan. Pada akhirnya, waktu mencuci piring pun jadi lebih lama dan melelahkan.

2. Rendam Piring Terlebih Dahulu

Khusus piring dengan noda membandel yang sekiranya sulit dihilangkan, kamu bisa merendamnya terlebih dahulu sebelum mencucinya. Tapi, hindari merendam peralatan masak berbahan aluminium. Sebab, dikhawatirkan warnanya bisa berubah menjadi gelap.

3. Gunakan Sabun Berkualitas

Sabun cuci piring berkualitas akan lebih ampuh untuk membersihkan noda. Tentunya ini bisa meringankan pekerjaanmu karena tidak perlu menggosok piring terlalu lama untuk menghilangkan kotoran.

4. Cuci Piring dari yang Paling Sedikit Nodanya

Pilih piring dan peralatan makan yang paling bersih buat dicuci duluan. Sebab, kalau mencuci piring atau wadah yang kotor duluan, nanti bisa bikin spons cepat kotor dan berpengaruh buat pencucian berikutnya. Jadi, peralatan paling kotor lebih tepat dicuci terakhir. Biar spons dan sikat buat cuci piring bisa tetap bersih, tanpa perlu bolak-balik dibilas.