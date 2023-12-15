5 Penyebab Utama yang Bikin AC Nggak Dingin di Rumahmu

Ada berbagai penyebab AC tidak dingin. Suhu AC yang kurang dingin tentunya akan membuat kamu dan orang-orang di rumah menjadi tidak nyaman.

AC sudah menjadi solusi sejak lama untuk mendinginkan ruangan. Apalagi kita tinggal di Indonesia yang memiliki iklim tropis sehingga dapat membuat orang-orang mudah berkeringat saat melakukan aktivitas.

Makanya, ketika AC mengalami masalah seperti tidak dingin, tentu ini akan membuat kita merasa tidak nyaman atau bahkan mengganggu aktivitas. Oleh karena itu, yuk ketahui penyebabnya pada artikel berikut ini.

Penyebab AC Tidak Dingin

1. Tekanan Freon pada AC Kurang

Freon bermanfaat sebagai bahan pendingin seperti AC dan kulkas. Oleh karena itu, freon yang kurang atau habis, bisa menjadi salah satu penyebab AC tidak dingin.

Sebenarnya, freon hanya perlu diisi sekira 4-5 tahun sekali saja. Namun, jika AC milikmu harus lebih sering diisi freonnya, mungkin ada penyebab lain seperti pipa freon yang bengkok/patah sehingga menyebabkan freon bocor.

2. Filter AC Kotor

Salah satu penyebab utama AC tidak dingin adalah filter yang kotor atau tersumbat. Filter berfungsi untuk menangkap debu dan kotoran dari udara sebelum disalurkan ke dalam ruangan. Jika filter kotor, aliran udara menjadi terhambat, menyebabkan penurunan efisiensi pendinginan.

3. Listrik yang Bermasalah

Sistem kelistrikan yang bermasalah juga dapat mengakibatkan korsleting dan sangat berbahaya untuk digunakan. Maka dari itu, pastikan semua instalasi pemasangan komponen AC sudah dipasang secara tepat agar kamu dapat menghindari bahaya yang ditimbulkan akibat korsleting listrik.