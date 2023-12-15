Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Jennie BLACKPINK saat Kampanye Jacquemus, Gemes dengan Anabul

Devi Pattricia , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |15:35 WIB
5 Potret Jennie BLACKPINK saat Kampanye Jacquemus, Gemes dengan Anabul
Jennie BLACKPINK saat kampanye Jacquemus. (Foto: Instagram)
A
A
A

JENNIE BLACKPINK jadi salah satu trendsetter dalam industri fashion, sebab apa yang dia kenakan pasti akan viral dan ikut diserbu banyak orang.

Maka tak heran mengapa dirinya kerap kali jadi brand ambassador dari brand fashion ternama di dunia. Baru-baru ini, salah satu luxury fashion brand, Jacquemus menggandeng Jennie dalam kampanye natalnya.

Brand asal prancis ini memang sangat terkenal dengan koleksi hand bagnya yang simple tapi unik dan eye-catching. Bahkan tak jarang koleksi tasnya banyak digunakan oleh selebritis dunia.

Melansir dari unggahan akun Instagram @jacquemus, Jumat (15/12/2023), kampanye Natal tahun ini Jacquemus bekerja sama dengan Jennie sebagai model dari kampanye tersebut. Jennie tampil sangat anggun sambil berpose dengan balutan busana bulu, warna metalik, serta glitter halus, yang jadi ciri khas dari koleksi terbaru Jacquemus bernama Guirlande. 

Ini dia beberapa penampilan Jennie dalam koleksi Guirlande dan pose gemesnya bersama anjing-anjing lucu!

1. Natural makeup looks

Jennie

 Jeniie

Jennie berpose topang dagu di atas clutch bernuansa silver metalik dengan sedikit aksen emas di pinggirnya. Clutch tersebut merupakan koleksi terbaru Jacquemus yang bernama La Pochette rond carré. Dalam unggahan ini dirinya menggunakan makeup yang sangat minim dan natural. Meskipun begitu, ia tetap tampak cantik dan memancarkan aura layaknya supermodel.

2. Pose centil

 Jennie

Pelantun lagu SOLO ini juga berpose centil di ruang tamu sambil melipatkan tangannya. Jennie memakai mini skirt dan top serba bulu bernuansa beige. Dress yang digunakan Jennie bernama La jupe Pilou. Outfit tersebut juga ditambah dengan over knee boots, Jennie tampil sangat imut.

Halaman:
1 2
      
