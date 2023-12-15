Suka Membaca? Ini 4 Tips Simpel Meningkatkan Produktivitas Baca Buku

BUKU adalah jendela dunia, maka dari itu tak heran orang yang hobi membaca, umumnya hadir sebagai individu yang menarik karena berwawasan luas dan punya banyak pengetahuan.

Meski pun ada keinginan untuk mulai rajin membaca, dalam praktiknya masih banyak orang yang terkadang masih sangat sulit untuk melakukan kebiasaan baik ini secara konsisten.

Apakah Anda salah satu yang mengalami kesulitan untuk membaca lebih banyak buku? Jika iya, coba lakukan empat tips simpel berikut ini untuk meningkatkan produktivitas membaca, dikutip dari Instagram @kemenparekraf.id, Jumat (15/12/2023)

1. Pilih buku yang disuka: Mulailah bacaan dari buku-buku yang disukai. Boleh novel dengan cerita-cerita fiksi dan petualangan yang menarik, bisa mencoba membaca buku dengan genre fantasi.

(Foto: Freepik)

2. Sisihkan waktu: Meski pun sibuk, cobalah untuk meluangkan waktu setidaknya 45 menit untuk membaca di waktu-waktu tertentu. Misalanya sebelum tidur, ganti kebiasaan main ponsel dengan membaca buku.