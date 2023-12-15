Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Arti Kata Tantrum yang Viral di Tiktok

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |10:18 WIB
Arti Kata Tantrum yang Viral di Tiktok
Ilustrasi untuk arti kata tantrum yang viral (Foto: Ilustrasi/Istimewa)
ARTI kata tantrum yang viral di TikTok langsung membuat banyak orang sangat penasaran. Sebab kata ini banyak digunakan oleh anak muda di dalam konten-konten mereka.

BACA JUGA:

Arti Kata Tantrum Dalam Bahasa Gaul 

Kondisi tantrum biasanya terjadi pada anak-anak berusia 1-4 tahun atau pada tahap awal perkembangan. Kondisi ini selalu menjadi perhatian serius para orang tua karena sang anak menunjukkan ledakan emosi yang tidak terkendali.

Sehingga banyak orang tua yang merasa butuh berkonsultasi kepada para ahli, mengenai penanganan kondisi tantrum yang tepat. Namun ironisnya, belakangan istilah ini justru ramai dipakai di media sosial seperti TikTok.

Menghimpun berbagai sumber, Jumat (15/12/2023) arti kata tantrum yang viral di TikTok kerap menggambarkan perilaku ekstrim seseorang dalam menunjukkan emosinya secara berlebihan di depan media sosial. Mereka sering kali tidak memiliki rasa malu dan kerap berbuat konyol di depan publik.

Seseorang dikategorikan tantrum apabila mereka bersikap heboh dalam menanggapi sesuatu. Mereka akan meninggikan nada suara dan menunjukkan gestur tubuh tertentu.

Seringkali perilaku mereka membuat orang-orang yang berada di sekitarnya merasa malu. Pasalnya perilaku tantrum tersebut dapat menarik seluruh perhatian orang yang melihat.

Namun di sisi lain masyarakat ataupun warganet umumnya memandang seseorang yang tidak bisa mengontrol emosinya dengan konotasi negatif. Mereka dianggap tidak cukup dewasa dalam menyikapi suatu masalah, meski secara usia sudah masuk dalam kategori matang.

Warganet kemudian akan beramai-ramai meninggalkan komentar tantrum di akun konten kreator TikTok yang bersikap terlalu berlebihan. Tidak seharusnya orang dewasa bersikap seperti anak kecil.

Meskipun demikian, tantrum pada usia dewasa seringkali muncul secara alami. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan perasaan seseorang hingga jadi lebih sensitif sehingga mudah meledakkan emosi.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
