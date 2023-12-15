500 Nama Bayi Laki-Laki Islami Modern untuk Calon Ibu dan Ayah Baru

, Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |09:56 WIB

Ilustrasi untuk nama bayi laki-laki Islami modern (Foto: Timesofindia)

BAGI calon ibu dan ayah baru yang bingung untuk memberikan nama kepada sang buah hati laki-laki maka simak ulasan satu ini.

Sebab dengan penjelasan satu ini akan membeberkan 500 nama bayi laki-laki Islam modern yang bisa dijadikan referensi dalam memberi nama untuk sang buah hati.

Memberikan nama yang baik untuk sang buah hati laki-laki ternyata bukanlah hal mudah untuk dipikirkan serta diputuskan. Hal itu dikarenakan bahwa nama bayi yang disematkan haruslah memberikan makna doa, harapan yang baik sehingga dapat membawa pengaruh baik bagi orang tua dan sesama.

Bagi kamu yang masih bingung untuk memutuskan namanya maka simak ulasan satu ini. Berikut Okezone telah merangkum dari berbagai, Jumat (15/12/2023) terkait 500 nama bayi laki-laki Islami modern untuk calon ibu dan ayah baru.

500 Nama Bayi Laki-Laki Islami Modern

Nama Bayi Laki-Laki Inisial A

Aabid: Pemuja.

Aamir: Sejahtera.

Aariz: Pria Terhormat.

Abbad: Rajin beribadah.

Abdul: Hamba.

Abid: Menyembah, merendahkan diri, khidmat, dan taat.

Abrar: Golongan orang yang berbuat kebaikan.

Abdullah: Hamba Allah SWT.

Abdar: Bulan purnama.

Abdad: Tekun beribadah.

Abrisam: Orang yang lembut dan tampan.

Adnan: Surga.

Afdhal: Yang utama.

Aflahul: Kemenangan.

Ahsan: Sesuatu yang lebih.

Ahmad: Yang terpuji.

Aidan: Pohon palem yang tinggi.

Nama Bayi Laki-Laki Inisial B



Burhan: Bukti.

Balaj: Berkilau, bersinar.

Babul: Gerbang tuhan.

Babu: Ayah, tuan, penguasa.

Bin: Anak laki-laki.

Burak: Menjadi kuat dan cepat seperti baut penerangan.

Basit: Yang membesar.

Badshah: Pemimpin, sultan, guru.

Baba: Ayah, bayi yang lucu.

Bayazid: Nama dari seorang suci.

Bashar: Pembawa kabar gembira.

Baber: Penasehat, hati yang sederhana.

Bashir: Pembawa kabar gembira, petanda, pembawa kabar baik.

Basil: Berani.

Buraq: Yang cerah.

Basharat: Ramalan pertanda baik.

Badi: Penemu, pencipta.

Bari: Dari Allah.

Bader: Bulan malam keempat belas.

Behram: Planet, mars.

Basel: Berani.

Baris: Damai, tenang.

Behzad: Perancang.

Basir: Berpengetahuan, mahir.

Bani: Anak-anak.

Baki: Seseorang yang cepat dan berpikiran analitis.

Barir: Setia.

Nama Bayi Laki-Laki Inisial C



Choudhary : Pemimpin kelompok, pria yang dapat diandalkan di desa.

Chacha: Elang.

Cid: Bangsawan.

Chishti: Kebijaksanaan agama.

Cano: Kehidupan.

Can: Seseorang yang penuh dengan semangat, kehidupan dan hati.

Chahal: Suasana hati yang bahagia.

Chand: Bulan.

Cyrus: Berpandangan jauh.

Chan: Bersinar.

Charagh: Cahaya, terang.

Chaman: Taman.

Chohan: Benteng kerajaan raja .

Cass: Dia yang menjaga harta karun.

Chughtai: Putra changez khan.

Chiragh: Cahaya.

Chanda: Bulan.

Chanan: Allah maha penyayang.

Coman: Mulia.

Chisti: Kebijaksanaan agama.

Cenk: Orang yang menang perang.

Daanish: Orang yang berpengetahuan luas.

Dabir: Seorang pendidik.

Dafa: Orang yang memiliki pertahanan diri.

Dafiq: Orang yang aktif dan bahagia.

Daghfal: Nama ahli geologi islam pertama.

Dahhak: Orang yang periang.

Dahi: Orang yang cerdas.

Dahir: Terpercaya.

Daib: Teman yang baiik.

Dakan: Orang yang taat dan ramah.

Dakhnas: Orang yang kuat.

Dalair: Orang yang pemberani.

Dalaj: Seorang mufti Baghdad.

Daler: Seseorang yang pemberani.

Dalil: Seorang pemimpin.

Dalim: Buah delima.

Dalmar: Orang yang serba biasa.

Daluh: Nama lain dari matahari.

Damdam: Air.

Dameer: Hati nurani.

Damir: Orang yang memberi kedamaian.

Damsaz: Seorang teman atau pendamping.

Damurah: Kilauan cahaya.

Dana: Orang yang pintar dan berpengetahuan luas.

Danah: Orang yang bijaksana dan terpelajar.

Danen: Orang yang berbakat.

Danish: Kebijaksanaan dan pengetahuan.

Daniyal: Orang yang cerdas.

Daoud: Yang tercinta.

Nama Bayi Laki-Laki Inisial E



Ehan: Bulan purnama.

Eshan: Moral yang tinggi.

Ejaz: Keajaiban.

Ehsan: Kasih saying.

Eren :Orang suci.

Ezaz: Terhormat.

Emir: Pangeran yang menawan.

Erman: Teman Allah swt.

Enayat: Berkah.

Efe: Kakak laki-laki, seseorang yang memiliki kekuatan dan cinta yang besar.

Eran: Iran.

Ehteram: Menghormati.

Eldar: Orang yang terlahir untuk bertarung dengan semangat.

Ehtiram: Terhormat.

Ehtisham: Kesopanan.

Emet: Harapan, aspirasi.

Ediz: Posisi tertinggi.

Enver: Cerah.

Emmad: Seorang pemimpin.

Erol: Berani.

El amin: Terpercaya.

Nama Bayi Laki-laki Inisial F

Faadhil: Laki-laki yang murah hati dan terpuji.

Faadin: Raja.

Faahil: Pangeran.

Faaiz: Seorang laki-laki yang menang dan penuh kemenangan.

Faarih: Bahagia, ceria.

Faatih: Seseorang yang menaklukkan, memulai segalanya.

Faater: Orang yang memikirkan ide-ide baru.

Faateh: Pemimpin yang menang.

Faaz: Sukses.

Fadel: Terhormat.

Fadhil: Terhormat dan luar biasa.

Fadhl: Seorang pria yang ramah dan suka memberi.

Fadhlan: Pemberian dari Allah swt.

Fadi: Seseorang yang senang membantu orang lain.

Fadi faheem: Orang yang pintar dan pengertian.

Fadie: Penyelamat

Fadl: Seseorang yang menonjol dengan keberaniannya.

Fadli: Luar biasa, terhormat, ramah.

Faezan: Seorang pria pengertian.

Fahar: Kejayaan.

Fahaz: Pikiran kemenangan.

Faheel: Seseorang dengan kecerdasan dan pengetahuan luar biasa.

Faheem: Cerdas.

Fahim: Penahan, pintar, bijaksana.

Fahizi: Berani dan sukses.

Fahmi: Seorang pria yang pengertian.

Fahmidah: Cerdas, bijaksana.

Fajar: Berani, seorang prajurit hebat.

Faisal: Pemimpin yang tegas.

Nama Bayi Laki-Laki Inisial G

Gamil: Indah (varian dari jamil).

Gani: Emas.

Gaoupi: Pemelihara hewan yang baik.

Garagar: Pencipta pria.

Garagargar: Pencipta segala ciptaan.

Garshah: Raja gunung.

Gassan: Terhormat.

Ghashiah: Pembantu, pelayan.

Ghasiq: Bulan, mutiara.

Ghatrif: Pemimpin, pemberani, mulia.

Ghaus: Bantuan, penyelamatan.

Ghawalib: Berjaya.

Ghawani: Sederhana, penyanyi, suci.

Ghayat: Tujuan.

Ghaylan: Hebat.

Nama Bayi Laki-laki Inisial H

Haady: Membimbing ke jalan yang benar.

Haafiz: Gelar laki-laki yang telah hafal seluruh al-qur'an, wali, pelindung.

Haard: Perasaan hati, utama, arti.

Haatim: Hakim.

Haaziq: Cerdas, terampil.

Habab: Tujuan, akhir.

Habeel: Nama salah satu putra sayyidina adam as.

Habib: Penyayang, teman.

Habibullah: Sahabat Allah, penyayang semua.

Hadaya: Hadiah.

Hadbar: Tampan.

Haddad: Pandai besi.

Haddaq: Bijak.

Hadi: Pemimpin, pemandu.

Hadrami: Ada pria terkemuka.

Hafid: Yang bijaksana.

Hafiz: Wali, pelindung.

Haidar: Gelar khalifa ali, haidar ali.

Hanzal: Anugerah.

Haq: Benar, nyata.

Haqqani: Benar.

Haqqi: Orang yang menjunjung tinggi kebenaran, adil.

Haraz: Bersenang-senang, komedi.

Harizo: Kuat, aman, terjaga.

Harshim: Lebih cerdas.

Harun: seorang nabi.

Haroon: Nama nabi.

Hasan: Tampan.

Hasanat: Perbuatan baik, kebaikan.

Hasanayn: Dua hasan, dua putra khalifah ali.

Imtiaz: Kekuatan diskriminasi.

Irfan: Berilmu.

Izhar: Dapat diterima.

Ibaad: Seorang penyembah.

Ibrahim: Bumi, nama nabi.

Ifran: Identitas.

Ifraz: Tinggi, ketinggian, ketinggian.

Ihaan: Pemimpin, pelopor, pagi, fajar, pemenang.

Iham: Diharapkan.

Ihsan: Kebaikan.

Ihsaan: Kebaikan, kedermawanan.

Ijtiba: Terpilih.

Ilan: Orang yang baik.

Ilifat: Persahabatan, kebaikan, kewajiban.

Imaad: Pilar, pos, dukungan..

Imam: Pemimpin.

Iman: Iman, iman kepada Allah.

Imran: Kuat, makmur.

Insar: Pembantu, pendukung.

Inshaf: Untuk menilai dengan keadilan, pemerataan.

Insyraf: Kehormatan Intajartinya raja, luar biasa.

Iqbal: Kemuliaan, takdir.

Idyzraf: Penyayang..

Iklil: Mahkota.

Izqian: Kebaikan.

Idris : Singa.

Idir: Mulia.

Ifaz: Penolong.

Nama Bayi Laki-Laki Inisial J



Jaad: Kemakmuran tuhan.

Jaah: Menghormati.

Jaban: Hati yang lembut.

Jabare: Berani.

Jabari: Pria yang gagah berani.

Jabbar: Kuat, perkasa.

Jabed: Pecinta, pemuja.

Jaber: Hebat, pejuang.

Jabez: Tuhan akan meningkatkan batas.

Jabid: Penyembah Allah.

Jabir: Kenyamanan.

Jadallah: pemberian tuhan, kemakmuran tuhan.

Jadud: besar, beruntung.

Jafan: kuat.

Jafar: Aliran kecil, anak sungai, sebuah sungai.

Jafi: Jiwa.

Jafir: Perdamaian, polos.

Jafnat: Murah hati.

Jafor: Kebaikan, jujur.

Jahafil: Kuat, tentara hebat.

Nama Bayi Laki-laki Inisial K

Kamil: Berhasil.

Kaamil: Sempurna.

Kaasib: Anak yang beruntung.

Kaleem: Pembicara, pembicara.

Kabir: Agung, besar.

Kafeel: Penanggung jawab, penjamin.

Kafi: Sempurna, lengkap.

Kamal: Kesempurnaan, kelengkapan.

Karomah: Kebangsawanan, keajaiban.

Kadhim: Anak yang bisa mengendalikan diri.

Kafathan: Hujan kemenangan.

Kanz: Harta simpanan.

Kautsarrazky: Banyak rezeki.

Kalief: Anak yang sukses.

Kaliq: Kreatif.

Kamaludin: Sesuatu yang sempurna, melengkapi agama.

Karim: Murah hati.

Kasyafani: Murni, suci, kebahagiaan.

Kathir: Teliti.

Kasib: Pemenang, penyedia.

Kashir: Orang yang ramah.

Nama Bayi Laki-Laki Inisial L

Laabid: Singa.

Labib: Sehat akal, memiliki daya nalar yang kuat.

Labid: Teman yang hebat.

Labis: Pelindung.

Lahin: Cerdik, pandai.

Laith: Singa.

Lajlaj: Salah satu sahabat rosulullah atau tidak dapat mati.

Layyin: Lembut, halus.

Lazuardi: Kaki langit.

Liam: Pelindung yang tegas.

Liban: Sukses, mempesona.

Lihaf: Yang menghangatkan kain, selimut.

Liqayat: Pantas, berguna.

Liwauddin: Panji agama.

Liyaqat: Layak, pantas.

LotfAllah: Kebaikan dari Allah swt.

Lotfi: Seseorang yang lembut hatinya.

Lu'ay: Laki-laki berani yang teguh hatinya.

Lubaib: Seorang laki-laki yang berjiwa murni.

Luham: Hebat.

Lutfi: Baik, ramah, lembut.

Lutfallah: Kebaikan Allah swt.

Nama Bayi Laki-laki Inisial M

Manaf: tinggi

Mukhtar: Terpilih.

Munir: Bersinar.

Mustafa: Yang terpilih.

Ma-muun: Orang yang dapat dipercaya.

Nama Bayi Laki-laki Inisial N

Nadeem: Sahabat.

Nadir: Sayang, langka, berharga.

Nadr: Berkembang.

Naeem: Berkat, kemudahan.

Nafasat: Penyempurnaan.

Nafis: Berharga.

Naim: Kenyamanan, ketenangan.

Najeeb: Dari kelahiran yang mulia.

Najeed: Dataran tinggi.

Najib: Cerdas.

Najid: Orang yang membantu, mendukung.

Najih: Berhasil.

Najmi: Bintang, benda angkasa.

Nazih: Murni, suci.

Nazir: Pengamat, pengawas.

Nidal: Bertarung, bertahan.

Nurani: Bercahaya.

Nuri: Bersinar, terang.

Nashir: Suka menolong.

Nabhan: Mulia, terkenal.

Nabih: Pintar.

Nadhif: Bersih.

Nadhir: Indah, bagus.

Nadil: Anak yang suka berjuang.

Najmuddin: Bintang agama.

Nama Bayi Laki-laki Inisial O

Osman: Pelayan tuhan.

Owais: Nama sahabat Rasulullah.

Obaid: Hamba.

Omar: Pengikut nabi, memakmurkan.

Ozak: Yang menyediakan.

Oriza: Dewa pertanian.

Omri: Butiran padi, umur panjang.

Oman: Penyayang.

Ofel: Pemimpi, tercerahkan,positif.

Oni: Yang berdoa.

Orlando: Laki laki dari pulau emas.

Orino: Lahan pekerjaan.

Ormando: Bamgsawan.

Orson: Beruang.

Otto: Enerjik, kaya, pintar.

Oscar: Bijaksana, rajin dan pintar.

Ozora: Kekuatan dari tuhan.

Ovik/ovick: Pertolongan, petunjuk.

Obed: Pengurus rumah tuhan.

Octo: Lahir di bulan oktober

Oki: Gunung, lautan.

Osman Dzulqarnain Rizki: Raja yang memiliki pembukaan rezki yang melimpah.