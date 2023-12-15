SEBANYAK 150 nama bayi perempuan kembar islami sangat bisa digunakan untuk referensi menyambut kelahiran anak kembar.
Bagi yang diberikan rezeki memiliki buah hati perempuan yang kembar tentu adalah kebahagiaan yang tidak ternilai bagi setiap pasangan.
Kebahagiaan yang dirasakan karena memiliki buah hati akan semakin berlipat-lipat. Untuk itulah, kedua putri cantik tersebut harus diberi nama yang baik.
Saat ini, ada banyak nama perempuan islami kembar yang dapat menjadi referensi. Dengan daftar nama-nama islami ini, semoga anak perempuan kembar kita dapat menjadi putri yang shalehah dan sukses dunia akhirat.
Berdasarkan berbagai sumber, Jumat (15/12/2023), berikut Okezone berikan referensi 150 nama bayi perempuan kembar islami untuk sambut kelahiran anak kembar.
Nama bayi perempuan kembar islami 1 kata
Aaliyah dan Aamira
Aaliyah yang memiliki arti agung, tinggi
Aamira yang memiliki arti makmur, penuh kehidupan
Aaqilah dan Atika
Aaqilah yang memiliki arti bijaksana, cerdas, akal
Atika yang memiliki arti cantik, dermawan, dan menyenangkan
Adeela dan Adeena
Adeela yang memiliki arti orang yang bertindak dengan keadilan
Adeena yang memiliki arti taat
Adila dan Adiva
Adila yang memiliki arti orang yang bertindak keadilan
Adiva yang memiliki arti lembut, menyenangkan
Adnanah dan Adniyyah
Adnanah yang memiliki arti pemukim
Adniyyah yang memiliki arti penduduk
Afiyah dan Aleeza
Afiyah yang memiliki kesehatan
Aleeza yang memiliki kebahagiaan
Aleefah dan Aleena
Aleefa yang memiliki arti baik, penyayang, ramah
Aleena yang memiliki arti lembut, halus
Alima dan Alina
Alima yang memiliki arti berpengetahuan
Alina yang memiliki arti lembut
Amira dan Amila
Amira yang memiliki arti pemimpin
Amila yang memiliki arti pengusaha, orang yang berharap
Anifah dan Anisa
Anifah yang memiliki arti bermartabat, orang yang memiliki harga diri
Anisa yang memiliki arti seseorang yang ramah dan lembut
Araffa dan Areefa
Araffa yang memiliki arti nama sebuah gunung yang dekat dengan Makkah, perempuan yang tegar seperti gunung
Areefa yang memiliki arti berpengetahuan, bijaksana, terpelajar
Dalilah dan Dariya
Dalilah yang memiliki arti pembimbing
Dariya yang memiliki arti berkelakuan baik
Dania dan Dinah
Dania yang memiliki arti dekat
Dinah yang memiliki arti hujan
Fadia dan Fahima
Fadia yang memiliki arti orang yang mengorbankan dirinya untuk membantu orang lain
Fahima yang memiliki arti mudah memahami
Faiqah dan Faizah
Faiqah yang memiliki arti luar biasa
Faizah yang memiliki arti sukses
Chairunisa dan Faizunnisa
Chairunisa yang memiliki arti wanita yang baik
Faizunnisa yang memiliki arti pemenang di antara wanita
Fitriyyah dan Fatiriyyah
Fitriyyah yang memiliki arti seseorang yang memiliki naluri bawaan
Fatiriyyah yang memiliki arti lembut, halus
Gaaniyah dan Ghafira
Ghaaniyah yang memiliki arti cantik
Ghafira yang memiliki arti pemaaf, pengampunan
Hanaan dan Hooriya
Hanaan yang memiliki arti kasih sayang
Hooriya yang memiliki arti bidadari
Haneen dan Hania
Haneen yang memiliki arti cinta yang kuat, kerinduan, keinginan
Hania yang memiliki arti kebahagiaan dan tawa
Hasna dan Hassunah
Hasnaa yang memiliki arti baik
Hassunah yang memiliki arti cantik
Huriyya dan Husniyyah
Huriyya yang memiliki arti pendamping surga yang luar biasa
Husniyyah yang memiliki arti cantik
Ilana dan Ilyana
Ilana yang memiliki arti melembutkan
Ilyana yang memiliki arti kelembutan
Inara dan Inaya
Inara yang memiliki arti pertolongan
Inaya yang memiliki arti memberi perlindungan
Jamila dan Jasminah
Jamila yang memiliki arti cantik
Jasimah yang memiliki arti tegap, gagah, kuat
Jinan dan Jihan
Jinan yang memiliki arti surga
Jihan yang memiliki arti berkelakuan baik
Kamala dan Kamaliyah
Kamala yang memiliki arti kesempurnaan
Kamaliyah yang memiliki arti sempurna
Khaira dan Karima
Khaira yang memiliki arti baik
Karima yang memiliki arti murah hati
Khalifah dan Khalisah
Khalifah yang memiliki arti abadi
Khalisah yang memiliki arti murni
Khalulah dan Khayyira
Khalulah yang memiliki arti ringan, gesit
Khayyira yang memiliki arti wanita yang baik
Lana dan Laila
Lana yang memiliki arti lembut
Laila yang memiliki arti malam
Lateefa dan Layyina
Lateefa yang memiliki arti lembut, baik hati
Layyina yang memiliki arti lembut, halus
Liyana dan Layyana
Liyana yang memiliki arti kelembutan
Layyana yang memiliki arti lembut, ramah
Lina dan Lara
Lina yang memiliki kelembutan
Lara yang memiliki cahaya terang
Mahalah dan Mahnisa
Mahalah yang memiliki arti cantik, sangat cantik
Mahnisa yang memiliki arti tercantik
Maira dan Maiza
Maira yang memiliki arti ringan, cepat, bergerak
Maiza yang memiliki arti pembeda
Malikah dan Maliyah
Malikah yang memiliki arti ratu
Maliyah yang memiliki arti cantik rupawan, bersih
Mina and Meera
Mina yang memiliki arti tempat suci
Meera yang memiliki arti sahabat'
Munira dan Munisa
Munira yang memiliki arti cemerlang, penuh cahaya
Munisa yang memiliki arti ramah, bersahabat
Nahja dan Nahwah
Nahja yang memiliki arti jalan yang jelas
Nahwah yang memiliki arti kebijaksanaan, kecerdasan
Naira dan Naura
Naira yang memiliki arti bercahaya, brilian, penuh cahaya
Naura yang memiliki arti indah, bersinar, bercahaya
Najwa dan Nayla
Najwa yang memiliki arti berbisik
Nayla yang memiliki arti pemenang, penyayang
Nida and Naima
Nida yang memiliki panggilan atau seruan
Naima yang memiliki kenikmatan atau kebahagiaan
Qaila dan Qaisah
Qaila yang memiliki arti meyakinkan
Qaisah yang memiliki arti ketegasan, kekuatan
Qanita dan Qarirah
Qanita yang memiliki arti bertakwa kepada Tuhan
Qarirah yang memiliki arti tenang, bahagia