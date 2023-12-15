150 Nama Bayi Perempuan Kembar Islami untuk Sambut Kelahiran Anak Kembar

, Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |09:20 WIB

Ilustrasi untuk nama bayi perempuan kembar Islami (Foto: Timesofindia)

SEBANYAK 150 nama bayi perempuan kembar islami sangat bisa digunakan untuk referensi menyambut kelahiran anak kembar.

BACA JUGA:

Bagi yang diberikan rezeki memiliki buah hati perempuan yang kembar tentu adalah kebahagiaan yang tidak ternilai bagi setiap pasangan.

Kebahagiaan yang dirasakan karena memiliki buah hati akan semakin berlipat-lipat. Untuk itulah, kedua putri cantik tersebut harus diberi nama yang baik.

Saat ini, ada banyak nama perempuan islami kembar yang dapat menjadi referensi. Dengan daftar nama-nama islami ini, semoga anak perempuan kembar kita dapat menjadi putri yang shalehah dan sukses dunia akhirat.

Berdasarkan berbagai sumber, Jumat (15/12/2023), berikut Okezone berikan referensi 150 nama bayi perempuan kembar islami untuk sambut kelahiran anak kembar.

Nama bayi perempuan kembar islami 1 kata

Aaliyah dan Aamira

Aaliyah yang memiliki arti agung, tinggi

Aamira yang memiliki arti makmur, penuh kehidupan

Aaqilah dan Atika

Aaqilah yang memiliki arti bijaksana, cerdas, akal

Atika yang memiliki arti cantik, dermawan, dan menyenangkan

Adeela dan Adeena

Adeela yang memiliki arti orang yang bertindak dengan keadilan

Adeena yang memiliki arti taat

Adila dan Adiva

Adila yang memiliki arti orang yang bertindak keadilan

Adiva yang memiliki arti lembut, menyenangkan

Adnanah dan Adniyyah

Adnanah yang memiliki arti pemukim

Adniyyah yang memiliki arti penduduk

Afiyah dan Aleeza

Afiyah yang memiliki kesehatan

Aleeza yang memiliki kebahagiaan

Aleefah dan Aleena

Aleefa yang memiliki arti baik, penyayang, ramah

Aleena yang memiliki arti lembut, halus

Alima dan Alina

Alima yang memiliki arti berpengetahuan

Alina yang memiliki arti lembut

Amira dan Amila

Amira yang memiliki arti pemimpin

Amila yang memiliki arti pengusaha, orang yang berharap

Anifah dan Anisa

Anifah yang memiliki arti bermartabat, orang yang memiliki harga diri

Anisa yang memiliki arti seseorang yang ramah dan lembut

Araffa dan Areefa

Araffa yang memiliki arti nama sebuah gunung yang dekat dengan Makkah, perempuan yang tegar seperti gunung

Areefa yang memiliki arti berpengetahuan, bijaksana, terpelajar

Dalilah dan Dariya

Dalilah yang memiliki arti pembimbing

Dariya yang memiliki arti berkelakuan baik

Dania dan Dinah

Dania yang memiliki arti dekat

Dinah yang memiliki arti hujan

Fadia dan Fahima

Fadia yang memiliki arti orang yang mengorbankan dirinya untuk membantu orang lain

Fahima yang memiliki arti mudah memahami

Faiqah dan Faizah

Faiqah yang memiliki arti luar biasa

Faizah yang memiliki arti sukses

Chairunisa dan Faizunnisa

Chairunisa yang memiliki arti wanita yang baik

Faizunnisa yang memiliki arti pemenang di antara wanita

Fitriyyah dan Fatiriyyah

Fitriyyah yang memiliki arti seseorang yang memiliki naluri bawaan

Fatiriyyah yang memiliki arti lembut, halus

Gaaniyah dan Ghafira

Ghaaniyah yang memiliki arti cantik

Ghafira yang memiliki arti pemaaf, pengampunan

Hanaan dan Hooriya

Hanaan yang memiliki arti kasih sayang

Hooriya yang memiliki arti bidadari

Haneen dan Hania

Haneen yang memiliki arti cinta yang kuat, kerinduan, keinginan

Hania yang memiliki arti kebahagiaan dan tawa

Hasna dan Hassunah

Hasnaa yang memiliki arti baik

Hassunah yang memiliki arti cantik

Huriyya dan Husniyyah

Huriyya yang memiliki arti pendamping surga yang luar biasa

Husniyyah yang memiliki arti cantik

Ilana dan Ilyana

Ilana yang memiliki arti melembutkan

Ilyana yang memiliki arti kelembutan

Inara dan Inaya

Inara yang memiliki arti pertolongan

Inaya yang memiliki arti memberi perlindungan

Jamila dan Jasminah

Jamila yang memiliki arti cantik

Jasimah yang memiliki arti tegap, gagah, kuat

Jinan dan Jihan

Jinan yang memiliki arti surga

Jihan yang memiliki arti berkelakuan baik

Kamala dan Kamaliyah

Kamala yang memiliki arti kesempurnaan

Kamaliyah yang memiliki arti sempurna

Khaira dan Karima

Khaira yang memiliki arti baik

Karima yang memiliki arti murah hati

Khalifah dan Khalisah

Khalifah yang memiliki arti abadi

Khalisah yang memiliki arti murni

Khalulah dan Khayyira

Khalulah yang memiliki arti ringan, gesit

Khayyira yang memiliki arti wanita yang baik

Lana dan Laila

Lana yang memiliki arti lembut

Laila yang memiliki arti malam

Lateefa dan Layyina

Lateefa yang memiliki arti lembut, baik hati

Layyina yang memiliki arti lembut, halus

Liyana dan Layyana

Liyana yang memiliki arti kelembutan

Layyana yang memiliki arti lembut, ramah

Lina dan Lara

Lina yang memiliki kelembutan

Lara yang memiliki cahaya terang

Mahalah dan Mahnisa

Mahalah yang memiliki arti cantik, sangat cantik

Mahnisa yang memiliki arti tercantik

Maira dan Maiza

Maira yang memiliki arti ringan, cepat, bergerak

Maiza yang memiliki arti pembeda

Malikah dan Maliyah

Malikah yang memiliki arti ratu

Maliyah yang memiliki arti cantik rupawan, bersih

Mina and Meera

Mina yang memiliki arti tempat suci

Meera yang memiliki arti sahabat'

Munira dan Munisa

Munira yang memiliki arti cemerlang, penuh cahaya

Munisa yang memiliki arti ramah, bersahabat

Nahja dan Nahwah

Nahja yang memiliki arti jalan yang jelas

Nahwah yang memiliki arti kebijaksanaan, kecerdasan

Naira dan Naura

Naira yang memiliki arti bercahaya, brilian, penuh cahaya

Naura yang memiliki arti indah, bersinar, bercahaya

Najwa dan Nayla

Najwa yang memiliki arti berbisik

Nayla yang memiliki arti pemenang, penyayang

Nida and Naima

Nida yang memiliki panggilan atau seruan

Naima yang memiliki kenikmatan atau kebahagiaan

Qaila dan Qaisah

Qaila yang memiliki arti meyakinkan

Qaisah yang memiliki arti ketegasan, kekuatan

Qanita dan Qarirah

Qanita yang memiliki arti bertakwa kepada Tuhan

Qarirah yang memiliki arti tenang, bahagia