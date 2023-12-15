Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Tanaman Hias yang Bisa Gantikan Pohon Natal

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |11:05 WIB
6 Tanaman Hias yang Bisa Gantikan Pohon Natal
Tanaman hias yang bisa gantikan pohon Natal. (Foto: Freepik)
ENAM tanaman hias yang bisa gantikan pohon Natal bisa jadi refrensi Anda. Natal memang identik dengan pohon cemara.

Pohon ini memiliki ukuran yang besar dan biasa dihiasi dengan ornamen lucu. Namun, bagi Anda yang tidak punya waktu untuk menghiasnya, bisa mengganti pohon Natal dengan tanaman hias lainnya.

Mengutip berbagai sumber, Jumat (15/12/2023), berikut tanaman hias yang bisa gantikan pohon Natal.

1. Rosemary

Kamu bisa memilih pohon rosemary yang tinggi, lalu memangkasnya hingga membentuk kerucut. Tanaman ini memang memiliki batang yang kokoh, tampilannya pun sangat menarik untuk menggantikan pohon natal yang biasanya kamu pakai lho.

2. Lemon Cypress

Tanaman ini memiliki bentuk yang unik dan menyerupai pohon Natal asli dengan ukuran yang lebih mini lho. Anda juga bisa membelinya dan menaruhnya di pot saja untuk pajangan Natal nanti. Tanaman ini tentu memiliki aroma yang segar dan dapat membuat harum ruangan lho.

3. Weeping Fig

Sering disebut dengan tanaman beringin hias, siapa sangka weeping fig bisa Anda jadikan salah satu rekomendasi tanaman hias pengganti pohon natal lho. Mungkin tanaman ini tidak semirip pohon natal biasanya, tetapi kamu bisa menghiasnya menggunakan ornament yang menarik lho.

Halaman: 1 2
1 2
      
