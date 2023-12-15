5 Potret Nagita Slavina Sambil Teriak-Teriak Panggil Nia Ramadhani di Mal Singapore

SEJUMLAH potret Nagita Slavina sambil teriak-teriak panggil Nia Ramadhani di mal Singapore kini tengah menjadi perbincangan seru warganet. Bagaimana tidak, atas perilakunya tersebut, selebritis wanita yang biasa disapa Gigi ini langsung mendapatkan kritik dari rekan-rekannya sesama artis.

Kritik tersebut datang dari seorang presenter kondang Sarah Sechan. Dalam Instagram Storynya, Sarah Sechan yang kini diketahui tinggal di Singapura menuliskan jika seorang yang sering disebut ‘Sultan’ di negaranya justru bertingkah seenak jidat.

Meski tidak menuliskan siapa sosok ‘Sultan’ yang dimaksud, namun netizen langsung mengaitkannya dengan Nagita Slavina.

Berikut potret Nagita Slavina saat teriak panggil Nia Ramadhani di mal Singapura yang dilansir dari berbagai sumber, Jumat (15/12/2023).

1. Memakai Pakaian Serba Putih

Dalam video yang tayang saluran YouTube RANS Entertainment pada 2 Desember 2023 lalu, tampak Nagita Slavina dan rombongan sosialitanya tengah berkunjung ke salah satu pusat perbelanjaan di Singapura. Mereka tampak kompak dengan dress code warna hitam putih.

2. Disindir Tidak Punya Manners

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, Nagita Slavina mendapatkan kritik karena dianggap tidak memiliki manners atau etika karena sudah kebiasaan dianggap sebagai ‘Sultan’. Hal tersebut ditulis sendiri oleh Sarah Sechan.

“Kebiasaan dianggap ‘Sultan’ di negara sendiri, pas di negara orang berasa bisa seenaknya. Di mal teriak-teriak panggil temannya, dengan bangga, padahal orang lokal lihatnya mungkin: Nih turis enggak punya manners,”

3. Banyak yang Lebih Kaya

Lebih lanjut lagi, Sarah Sechan dalam Instagram Storynya juga menyebut jika di Singapura banyak orang yang lebih kaya namun tidak ada yang teriak-teriak memanggil orang lain di dalam mal.

Presenter berusia 49 tahun tersebut juga mengingatkan untuk memanfaatkan handphone saat berjauhan dengan teman di ruang publik dan memberikan arahan yang benar.