5 Cara Mencegah Keriput Menganggu Timbul di Leher

HILANGNYA elastisitas dan kolagen pada area kulit sering kali berpengaruh terhadap kondisi kulit di masa depan, termasuk di area leher.

Banyak faktor yang bisa mempengaruhi keriput di leher, seperti penuaan, genetik, terpapar sinar matahari, alkohol, obesitas, hingga kebiasaan merokok. Ya, ini semua mempengaruhi kondisi kulit sehingga kulit akan muncul garis halus, kendur, lipatan, dan kerutan.

Jangan salah, keriput bukan hanya timbul di orang-orang yang sudah berumur karena kondisi seperti ini bisa menyerang segala usia. Meski memang mungkin pada beberapa kasus lebih sering muncul pada usia lanjut.

Maka dari itu, tak ada salahnya untuk melakoni berbagai cara pencegahan untuk mencegah timbulnya keriput menganggu di leher. Berikut lima cara sederhananya, diwarta dari Pink Villa, Jumat (15/12/2023)

1. Pakai suncreen hingga ke area leher: Ini wajib dilakukan karena paparan sinar matahari bisa berbahaya dan membuat tanda-tanda penuaan lebih mudah muncul. Ingat jangan hanya bagian wajah tapi aplikasikan sunscreen secara merata sampai ke area leher. Wajib re-apply selama 2-3 jam sekali.

2. Gunakan produk vitamin C: Menggunakan produk perawatan seperti serum, toner, dan pelembab bisa bantu kulit dari dampak radikal bebas yang ditimbulkan. Sehingga paparan sinar matahari pada kulit dapat diputar balikkan dengan adanya sifat antioksidan yang terkandung dari vitamin C.

