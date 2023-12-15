Pesona Masjid Al Irsyad, Ikon Wisata Religi KBB yang Terinspirasi dari Kakbah

MASJID Al Irsyad di Kota Baru Parahyangan, Padalarang arsitekturnya sangat indah dan megah. Masjid ini tidak hanya sebagai sarana ibadah, tapi juga destinasi unggulan wisata religi Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam kunjungannya ke KBB turut singgah melaksanakan salat Zuhur di Masjid Al Irsyad, Kamis 14 Desember 2023. Ia memuji arsitektur masjid karya mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

“Masjid Al Irsyad Ikon wisata religi di KBB ini didesain oleh sahabat kita kang Emil (Ridwan Kamil), dan uniknya masjid ini tidak ada kubahnya namun super keren dari segi desain dan kita bisa nikmati pengalaman yang unik, lain daripada yang lain saat salat di sini,” ujar Sandiaga.

