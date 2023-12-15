Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pesona Masjid Al Irsyad, Ikon Wisata Religi KBB yang Terinspirasi dari Kakbah

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |17:00 WIB
Pesona Masjid Al Irsyad, Ikon Wisata Religi KBB yang Terinspirasi dari Kakbah
Masjid Al Irsyad di Padalarang, Bandung Barat. (Foto: Simas Kemenag)
A
A
A

MASJID Al Irsyad di Kota Baru Parahyangan, Padalarang arsitekturnya sangat indah dan megah. Masjid ini tidak hanya sebagai sarana ibadah, tapi juga destinasi unggulan wisata religi Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam kunjungannya ke KBB turut singgah melaksanakan salat Zuhur di Masjid Al Irsyad, Kamis 14 Desember 2023. Ia memuji arsitektur masjid karya mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

“Masjid Al Irsyad Ikon wisata religi di KBB ini didesain oleh sahabat kita kang Emil (Ridwan Kamil), dan uniknya masjid ini tidak ada kubahnya namun super keren dari segi desain dan kita bisa nikmati pengalaman yang unik, lain daripada yang lain saat salat di sini,” ujar Sandiaga.

 BACA JUGA:

