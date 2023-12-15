Konsumsi Kopi Bisa Picu Tidak Optimalnya Kinerja Obat Bius, Mitos atau Fakta?

KEBIASAAN mengonsumsi kopi bukanlah hal asing bagi sebagian orang. Mengonsumsi kopi dianggap memiliki manfaat tersendiri, sehingga masyarakat sulit meninggalkan kebiasaan tersebut.

Akan tetapi belum lama ini beredar kabar bahwa terlalu sering mengonsumsi kopi dapat membuat kinerja obat bius atau anestesi menjadi tidak optimal.

Lantas apakah hal itu benar?

Menurut Dokter Spesialis Kandungan, dr Ardiansyah Dara Sjahruddin, SpOG, Mkes mengatakan jawabannya adalah tidak benar. Namun, yang perlu diketahui oleh seorang bumil ialah batas mengonsumsi kopi.

“Jawabannya enggak benar. Tetapi harus tahu ya bahwa bumil itu sebaiknya kalau konsumsi kafein di dalam kopi maksimal 400 miligram per hari atau kurang lebih dua cangkir per hari,” kata dr Dara, dikutip dalam akun X miliknya @dokterDara, Jumat (15/12/2023).

Menurutnya, hal itu karena ada beberapa faktor yang menjadi penyebab, faktor pertama adalah jika seseorang terlalu banyak konsumsi kafein maka akan menyebabkan timbulnya penyakit seperti asam lambung naik, adanya rasa mual, atau bahkan muncul rasa ingin muntah.