HOME WOMEN HEALTH

7 Makanan Penurun Gula Darah Cepat dan Ampuh

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |11:54 WIB
7 Makanan Penurun Gula Darah Cepat dan Ampuh
Ilustrasi makanan penurun gula darah (Foto: Freepik)
A
A
A

INILAH 7 makanan yang dapat menjadi penurun gula darah bisa menjadi pilihan bagi Anda. Saat ini penyakit diabetes sangat berbahaya karena sangat sulit disembuhkan dan dampak terburuknya adalah kematian.

Untuk itu menjaga pola makan yang sehat bisa membuat gula darah turun. Apalagi kandungan vitamin A dan C sangat membantu dalam mengelola gula darah dalam tubuh.

Melansir MedicineNet, berikut 7 makanan yang dapat menjadi penurun gula darah:

1 Alpukat

Alpukat

Alpukat merupakan makanan yang kaya akan nutrisi seperti serat, potasium, magnesium, vitamin A, vitamin C, folat, dan banyak lagi. Selain itu, Alpukat juga memiliki indeks glikemik yang sangat rendah. Oleh sebab itu, makanan ini dapat membantu menurunkan gula darah dengan cepat.

2 Kacang-kacangan

Kacang-kacangan merupakan sumber karbohidrat yang tinggi. Namun dengan banyaknya kandungan serat yang ada membuat karbohidrat ini dicerna dengan sangat lambat. Selain itu, mengkonsumsi kacang-kacangan dapat meningkatkan sensitivitas insulin sehingga dapat menurunkan gula darah dengan cepat.

