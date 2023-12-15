Hobi Konsumsi Makanan Manis, Ini 4 Dampak Buruknya untuk Gigi

Makanan manis tak baik bagi gigi. (Foto: istock)

SELAMA ini banyak orang suka makan dan minum yang manis-manis, seperti kue coklat manis, minum-minuman manis yang banyak kandungan gulanya. Padahal semua itu tidak bagus bagi kesehatan, termasuk kesehatan gigi.

Banyaknya gula yang ada dalam makanan manis dapat melebur dengan bakteri alami dan memengaruhi kesehatan gigi. Akibatnya bisa merusak gigi.

Lalu apa saja sih dampak buruk konsumsi makanan manis untuk gigi dikutip dari Dentalone,

1. Bikin Gusi Turun

Selama ini gusi berfungsi untuk melindungi akar gigi. Namun dengan semakin tua umur, gusi mungkin mulai menurun dari posisi semula. Bahkan bahayanya akar gigi bisa terbuka.

Kebanyakan konsumsi makanan dan minuman manis bisa menyebabkan gusi turun. Hal ini tidak baik bagi gigi karena meningkatkan sensitivitas gigi terhadap gula, suhu dingin, dan suhu panas. Bikin gigi rasanya ngilu.

2. Kerusakan Gigi

Setelah mengonsumsi makanan yang mengandung gula, molekul tersebut bergabung dengan air liur dan bakteri yang ada di dalam mulut. Kombinasi ini menyebabkan plak pada gigi.

Oleh sebab itu, untuk mengontrol bakteri dan plak pada gigi, gosok gigi sesegera mungkin setelah makan. Sebisa mungkin juga batasi makanan yang terlalu banyak mengandung gula.

3. Kerusakan Saraf Gigi

Penumpukan plak pada gigi setelah menghancurkan enamel, lambat laun dapat menghancurkan saraf gigi yang ada di dalamnya. Alhasil membuat gigi terasa sangat sakit dan sensitif.