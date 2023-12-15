Apakah Harus Memakai Masker saat Covid EG.5 Muncul? Ini Kata WHO

APAKAH harus memakai masker saat Covid EG.5 muncul menjadi salah satu pertanyaan bagi masyarakat. Lantaran, kembali tingginya penyebaran virus di sejumlah negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Dalam hal ini dampak yang dirasakan dari virus varian COVID-19 ini cukup serius dan wajib diwaspadai oleh banyak masyarat. Hal itu dikarenakan bahwa Covid varian baru EG.5 berpotensi lebih mudah menular atau parah dibandingkan subvarian Omicron sebelumnya.

Untuk itu dalam laman resminya, WHO (World Health Organization) menganjurkan agar adanya penggunaan masker saat COVID-19 kembali tinggi.

" Masker merupakan salah satu komponen dari paket tindakan pencegahan dan pengendalian untuk membatasi penyebaran COVID-19. Selain penggunaan masker, langkah-langkah ini termasuk menghindari ruang keramaian, menghindari ruang yang berventilasi buruk dan meningkatkan ventilasi di dalam ruangan, menjaga jarak, kebersihan tangan," tulis WHO.

Dengan ada pernyataan itu menjawab apakah harus memakai masker saat Covid EG.5. Saat ini, beberapa warga negara Indonesia mendapatkan kabar tidak mengenakan dari negara tetangga sebelah seperti Singapura, Malaysia hingga Filipina.

Bagaimana tidak, sebab dimusim hujan ini telah memunculkan virus varian baru yakni Covid EG.5 yang kian bermutasi memunculkan masalah baru dan mulai menyebar.