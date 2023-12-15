Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

6 Buah Sehat yang Bikin Hati Bahagia, Ada Pisang hingga Lemon

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |11:00 WIB
6 Buah Sehat yang Bikin Hati Bahagia, Ada Pisang hingga Lemon
Buah sehat yang bikin hati bahagia. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SUASANA hati seseorang terkadang kerap berubah-ubah. Perubahan suasana hati ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, bisa karena stres, perubahan hormonal, atau gaya hidup. Ketika suasana hati telah berubah buruk, maka Anda akan menjalani hari dengan tidak nyaman, terkadang malah jadi lebih emosional.

Memang tidak mudah untuk mengembalikan suasana hati yang buruk, namun hal tersebut bisa coba diatasi lewat mengonsumsi buah-buahan. Beberapa buah ternyata mengandung keajaiban, bukan hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga memiliki kandungan yang bisa bikin hati bahagia.

Mengutip dari Health Shots, Jumat (15/12/2023), berikut ini enam buah sehat yang bikin hati bahagia.

1. Tomat

Tomat adalah buah kaya akan antioksidan yang disebut likopen, ini sangat bermanfaat bagi tubuh manusia dan bahkan pikiran Anda. Selain itu, jika dimakan bersama kulitnya, tomat memberikan berbagai nutrisi dan juga dapat meningkatkan energi.

Pisang

2. Pisang

Pisang bukan hanya camilan yang praktis pengganjal perut yang mudah dibawa-bawa, tetapi juga buah yang meningkatkan suasana hati. Tingginya vitamin B6, pisang berperan penting dalam membentuk serotonin, neurotransmitter yang mengatur suasana hati.

Selain itu, pisang juga mengandung triptofan, asam amino yang merupakan prekursor serotonin, yang membantu meningkatkan rasa tenang dan relaksasi.

3. Buah beri

Buah beri, seperti blueberry, stroberi, dan raspberry bukan hanya enak tapi juga kaya antioksidan yang membantu melawan stres oksidatif dalam tubuh. Hal tersebut dapat menghilangkan gangguan mood yang buruk.

Tingginya kadar vitamin C dalam buah beri juga berkontribusi pada pembentukan dopamin, neurotransmitter yang terkait dengan kesenangan dan penghargaan.

Halaman:
1 2
      
