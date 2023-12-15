4 Tips Ampuh Percepat Kesembuhan Flu, Cukup Tidur hingga Wajib Terhidrasi

FLU atau influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang dapat menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru.

Gejala flu biasanya berlangsung sekitar satu minggu, Anda mungkin terus mengalami kelelahan, kelemahan, dan batuk selama seminggu setelah Anda pulih. Namun, ada beberapa langkah-langkah yang dapat Anda lakukan untuk mempercepat proses pemulihan sakit flu, dikutip dari Healthline, Jumat (15/15/2023).

1. Tetap di Rumah

Tubuh Anda membutuhkan waktu dan energi untuk melawan virus flu, yang artinya rutinitas harian Anda harus dikesampingkan. Tinggalah di rumah dari tempat kerja atau sekolah, dan tundalah pekerjaan sampai Anda mulai merasa lebih baik. Selain membantu Anda pulih, tinggal di rumah juga mencegah penyebaran flu ke orang lain di tempat kerja.

2. Hidrasi

Salah satu gejala flu adalah demam tinggi yang bisa menyebabkan berkeringat. Anda mungkin juga mengalami kondisi muntah atau diare. Tubuh Anda membutuhkan banyak cairan untuk menggantikan cairan yang hilang, dan bahkan lebih banyak lagi untuk melawan infeksi.

Air putih adalah pilihan terbaik, tetapi Anda juga bisa minum teh herbal atau teh dengan madu. Ini dapat memberikan efek menenangkan pada gejala Anda sekaligus menjaga Anda tetap terhidrasi.