4 Olahraga yang Membantu Mengurangi Peradangan

PERADANGAN dapat terjadi pada semua orang. Ketika peradangan terjadi dalam jangka panjang maka dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh Anda. Hal ini juga bisa berisiko terkena penyakit serius seperti, penyakit kardiovaskular, kanker, diabetes tipe 2, radang sendi, dan masih banyak lainnya.

Maka dari itu, penting sekali menjaga kesehatan tubuh untuk menghindari peradangan. Anda perlu tidur yang cukup, menjaga tingkat stres, juga mengkonsumsi makanan bernutrisi. Tidak hanya itu saja, untuk memiliki tubuh yang sehat jauh dari peradangan, Anda juga harus berolahraga.

"Semua latihan akut menginduksi respons peradangan tingkat rendah yang kemudian beradaptasi dengan tubuh, menciptakan adaptasi anti-inflamasi jangka panjang. Inilah mengapa semakin bugar Anda, semakin sedikit penanda peradangan kronis yang ada,” kata Stacy T. Sims, PhD, seorang ahli fisiologi olahraga dan ilmuwan nutrisi.

Dari sekian banyak olahraga, mana yang bisa membantu mencegah peradangan? Simak rangkuman informasi yang dikutip dari Real Simple berikut ini.

1. Berjalan

Berjalan adalah salah satu hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk kesehatan Anda. Tidak hanya gratis dan dapat diakses oleh hampir semua orang, tetapi waktu yang dihabiskan untuk berjalan menawarkan banyak manfaat yang baik untuk Anda.

Mulai dari meningkatkan energi, meningkatkan daya ingat, menghilangkan stres, hingga membantu menyelesaikan masalah peradangan.

"Sekarang dipahami bahwa bahan kimia yang sama untuk mengatur peradangan juga dilepaskan selama berjalan," tutur Carlos Davila, profesional kebugaran dan petugas keragaman dan inklusi untuk Fitting Room.

"Berjoging atau power walking selama 20 menit lebih dari cukup untuk menuai manfaat olahraga pada peradangan,” lanjutnya.

Terlebih lagi, hanya satu sesi 20 menit olahraga sedang di treadmill (seperti jalan cepat atau jogging) menurunkan sel-sel kekebalan yang memproduksi TNF, pengatur utama peradangan lokal dan sistemik yang juga membantu meningkatkan respons kekebalan.

2. Latihan kekuatan

Mengangkat beban adalah kunci jika Anda ingin melindungi tubuh Anda dari peradangan. Olahraga ini mampu memberikan perlindungan pada tubuh dari peradangan dalam jangka waktu lama.

"Pelatihan kekuatan memanggil respons anti-inflamasi pasca latihan," ucap Sims.

Selain itu, dalam studi di British Journal of Sports Medicine mengungkapkan bahwa aktivitas penguatan otot dikaitkan dengan risiko 10 hingga 17 persen lebih rendah dari semua penyebab kematian, penyakit kardiovaskuler, kanker total, diabetes, dan kanker paru-paru.

Namun, seseorang yang melakukan olahraga ini perlu memerhatikan asupan zat besi untuk memberikan energi pada tubuh.