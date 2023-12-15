WHO: Berbagai Varian Virus Mulai Banyak Ditemukan

USAI lonjakan kasus Covid-19 di Singapura dan di Malaysia, kini kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia juga dikabarkan terus mengalami peningkatan. Bahkan dalam laporan WHO terbaru pada 24 November 2023, berbagai varian kini mulai banyak ditemukan.

Eks Direktur WHO, Profesor Tjandra Yoga Aditama menjelaskan ada empat “Variants of Interest” (VOI) yaitu XBB.1.5, XBB.1.16, EG.5 dan BA.2.86, serta ada lima “Variants Under Monitoring” (VUM) yaitu DV.7, XBB, XBB.1.9.1, XBB.1.9.2 dan XBB.2.3.

“Dalam periode waktu ini maka yang banyak dibicarakan adalah varian BA.2.86,” kata Prof Tjandra, dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat (15/12/2023).

Menurutnya, hal itu lantaran pada klasifikasinya yang sebelumnya “Variant Under Monitoring (VUM)” lalu ditingkatkan WHO menjadi “Variant Of Interest (VOI)”, yang kedua varian BA.2.86 kini sudah ada di 46 negara, dan yang ketiga gambaran klinik praktis tidak berbeda dengan varian yang sebelum ini sudah beredar.

Akan tetapi di sisi lain, varian yang paling banyak tercatat dan beredar saat ini di 89 negara yaitu EG.5. Sehingga ada 51,6 Persen dari sekuen genom yang dikirimkan ke GISAID.