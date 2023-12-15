Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

WHO: Berbagai Varian Virus Mulai Banyak Ditemukan

Chindy Aprilia , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |12:26 WIB
WHO: Berbagai Varian Virus Mulai Banyak Ditemukan
Berbagai varian virus ditemukan. (Foto: Glassdor)
A
A
A

USAI lonjakan kasus Covid-19 di Singapura dan di Malaysia, kini kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia juga dikabarkan terus mengalami peningkatan. Bahkan dalam laporan WHO terbaru pada 24 November 2023, berbagai varian kini mulai banyak ditemukan.

Eks Direktur WHO, Profesor Tjandra Yoga Aditama menjelaskan ada empat “Variants of Interest” (VOI) yaitu XBB.1.5, XBB.1.16, EG.5 dan BA.2.86, serta ada lima “Variants Under Monitoring” (VUM) yaitu DV.7, XBB, XBB.1.9.1, XBB.1.9.2 dan XBB.2.3.

virus

“Dalam periode waktu ini maka yang banyak dibicarakan adalah varian BA.2.86,” kata Prof Tjandra, dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat (15/12/2023).

Menurutnya, hal itu lantaran pada klasifikasinya yang sebelumnya “Variant Under Monitoring (VUM)” lalu ditingkatkan WHO menjadi “Variant Of Interest (VOI)”, yang kedua varian BA.2.86 kini sudah ada di 46 negara, dan yang ketiga gambaran klinik praktis tidak berbeda dengan varian yang sebelum ini sudah beredar.

Akan tetapi di sisi lain, varian yang paling banyak tercatat dan beredar saat ini di 89 negara yaitu EG.5. Sehingga ada 51,6 Persen dari sekuen genom yang dikirimkan ke GISAID.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191629//bpom_resmi_ditetapkan_sebagai_otoritas_terdaftar_who-baeM_large.jpeg
BPOM Resmi Ditetapkan sebagai Otoritas Terdaftar WHO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/629/3189712//vaksin-p5sK_large.jpg
Heboh Isu Vaksin Bikin Anak Jadi Autis, Ini Penjelasan WHO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/629/3186818//flu_babi-oNm8_large.jpg
5 Anak Meninggal karena Positif Flu Babi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/18/3180214//milisi_rsf-FXVP_large.jpg
Paramiliter RSF Sudan Bantai 460 Warga Sipil di Rumah Sakit Al-Fashir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3178916//truk_bantuan_ke_gaza-8vD3_large.jpg
WHO Sebut Bantuan untuk Gaza Masih Kurang, Desak Rafah Dibuka Kembali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177679//puan_maharani-HnYa_large.jpg
Kasus Influenza A Melonjak, Ketua DPR: Perkuat Sistem Waspada Dini di Seluruh Faskes
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement