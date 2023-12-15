Orang Kena Flu Perlu Pakai Masker Guna Cegah Penularan Covid-19

GURU Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Prof. Dr. R. Budi Haryanto, SKM, M.Kes, M.Sc, mengatakan bahwa orang-orang dengan gejala flu, yang dia nilai mirip dengan gejala Covid-19, perlu menggunakan masker guna mencegah penularan.

"Kemudian bagi mereka-mereka yang rentan, ya. Seperti orang tua, ibu hamil, anak-anak kecil, kalau di tempat-tempat umum, sebaiknya juga menggunakan masker gitu," ujar Budi ketika dihubungi Antara di Jakarta, Kamis.

Saat ini, ketika status pandemi sudah dicabut dan Covid-19 sudah tidak seganas dahulu, protokol kesehatan sudah mulai banyak ditinggalkan, termasuk ketika ada pelaporan kasus Covid-19 kembali naik akhir-akhir ini.

Menurut guru besar itu, kenaikan kasus Covud-19 disebabkan oleh meningkatnya orang-orang bergejala flu yang memeriksakan diri karena ada kekhawatiran mengenai pneumonia yang merebak. Dari pemeriksaan-pemeriksaan tersebut, kata dia, ditemukan bahwa ada yang ternyata positif Covid-19.

BACA JUGA:

Selain itu, banyak orang-orang dengan gejala flu ringan bisa jadi mengidap Covid-19, namun, karena hanya berlangsung selama dua hingga tiga hari, mereka tidak melaporkannya.

Budi mengatakan, pencegahan menjadi penting dalam pengendalian penyakit. Saat ini, orang kembali menyentuh benda di tempat umum seperti lift, eskalator, dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu digalakkan kembali protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer dan memakai masker.

BACA JUGA:

Apabila punya gejala-gejala flu yang mirip Covid-19, jangan berkumpul dengan banyak orang terlebih dahulu.