Apa Benar Minum Kopi Bikin Obat Bius Tidak Bereaksi?

KOPI jadi salah satu minuman yang jadi favorit masyarakat. Beberapa orang yang kecanduan dengan kopi biasanya harus rutin minum tiap hari untuk meningkatkan semangat dalam menjalani aktivitas.

Lantas bagaimana bagi ibu hamil? Bolehkah minum kopi? Apalagi ibu hamil adalah kelompok yang rentan sehingga setiap asupan makanan dan minumannya harus dijaga.

Baru-baru ini, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi dr Ardiansjah Dara Sjahruddin, SpOG, MKes menemukan kasus seorang ibu hamil yang suka kopi. Namun selama hamil ia tidak berani minum kopi karena dianggap bisa berefek pada obat bius anastesinya.

Bumil itu menganggap ketika konsumsi kopi, obat bius saat melahirkan tidak akan bereaksi, benarkah?

“Jawabannya, enggak benar,” tegas dr Dara seperti dikutip dari akun X @dokterdara, Jumat (15/12/2023).

Lebih lanjut dr Dara mengatakan ibu hamil boleh saja konsumsi kopi, namun sebaiknya konsumsi kafein di dalam kopi maksimal 400 miligram per hari atau kurang lebih 2 cangkir per hari.

“Karena kalau berlebihan bisa menyebabkan penyakit contohnya asam lambung naik dan mual muntah. Kalau mual muntah, enggak bisa minum, lalu dehidrasi dan bisa muncul kontraksi,” terang dr Dara.