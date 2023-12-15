7 Rekomendasi Destinasi Wisata Rohani di Indonesia, Pas buat Liburan Natal 2023

NATAL merupakan momen istimewa buat berkumpul bersama keluarga atau orang-orang tercinta. Selain beribadah, menikmati hidangan dan kebersamaan, libur Natal juga bisa digunakan untuk berwisata rohani.

Indonesia punya sederet destinasi wisata rohani yang cocok dikunjungi khususnya saat momen sakral seperti Natal. Wisata rohani bisa meningkatkan keimanan, pengalaman sekaligus liburan.

Berikut 7 rekomendasi wisata rohani di Indonesia :

1. Bukit Doa Tomohon, Sulawesi Utara

Bukit Doa Tomohon berada di tengah hamparan lahan hijau yang digunakan sebagai sarana untuk berdoa bagi umat Kristiani. Di tempat ini terdapat Kapel Maria yang punya desain arsitektur unik dan cantik, dilengkapi dengan danau buatan hingga amphitheater.

Karena keindahan bangunan dan juga viewnya, Kapel ini juga sering dijadikan pilihan gereja untuk menggelar prosesi pernikahan. Sangat cocok untuk wisata religi sekaligus liburan.

Bukit Doa

2. Pulau Mansinam, Papua Barat

Jika ingin berwisata rohani, budaya dan sejarah sekaligus alam, mengunjungi Pulau Mansinam adalah jawabannya. Pulau Mansinam berada di Manokwari, Papua Barat. Pulau ini adalah saksi sejarah masuknya Injil di Bumi Cendrawasih yang diperingati di tanggal 5 Februari setiap tahunnya.

Oleh karena itu, ada banyak peninggalan sejarah yang bisa kamu kunjungi di sana seperti Tugu Salib berbahasa Jerman, sumur tua dan sisa bangunan gereja, hingga Patung Yesus Kristus berukuran besar yang hampir serupa dengan patung yang berada di Rio de Janeiro, Brazil ataupun Patung Yesus Memberkati di Tana Toraja.

Patung Yesus di Pulau Mansinam Manokwari (rubrikkristen.com)

Berwisata rohani di Pulau Mansinam ini juga dijamin bikin betah dengan keindahan alam, ragam kuliner, hingga jernihnya lautan di pesisir pantai yang akan menemani sepanjang hari tanpa terkecuali.

3. Gereja Ganjuran, Yogyakarta

Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus (Gereja HKTY) di Ganjuran, Daerah Istimewa Yogyakarta juga cocok dikunjungi saat Natal.

Gereja Ganjuran memiliki arsitektur yang unik mirip candi perpaduan adat Jawa yang kental. Selain itu, lokasinya yang dipenuhi pepohonan rimbun menciptakan suasana asri dan sejuk.

4. Taman Wisata Iman, Sumatera Utara

Jika anda ingin mencari wisata rohani yang lengkap dengan segala pernak-pernik terkait Kristiani yang berkaitan, mengunjungi Taman Wisata Iman di Sitinjo, Kabupaten Dairi, Sumatra Utara adalah pilihan tepat.

Di tempat wisata ini terdapat miniatur patung salib Golgota, gereja hingga goa bunda maria. Tak hanya itu, kamu juga bisa melihat bangunan tempat ibadah dari agama lain yang diakui di Indonesia lho.

5. Gua Maria Pohsarang, Kediri

Terletak di Kediri, Jawa Timur, Gua Maria yang punya nama Lourdes ini menjadi tempat wisata rohani umat Kristiani yang kerap dikunjungi saat paskah hingga kebangkitan Isa Almasih. Tempat ziarah umat Katolik berada di kompleks ini.

Lokasinya yang berada di atas ketinggian mencapai 400 mdpl membuat spot wisata ini sejuk dan nyaman untuk berwisata religi. Tak heran apabila gua ini juga kerap digunakan untuk meditasi.