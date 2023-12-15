Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

12 Tempat Wisata Instagramable di Solo, Candi Peninggalan Majapahit hingga Bangunan Bergaya Eropa

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |06:54 WIB
12 Tempat Wisata Instagramable di Solo, Candi Peninggalan Majapahit hingga Bangunan Bergaya Eropa
The Heritage Palace (Foto: Instagram/@claraantawidjaja)




BERBAGAI tempat wisata di Solo, Jawa Tengah yang sangat instagramable bisa menjadi referensi bagi Anda yang ingin berkunjung ke Solo.

Solo merupakan salah satu kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dengan lokasi geografis dan sejarahnya yang berkaitan dengan Kesultanan Mataram di masa lampau, Solo dikenal sebagai Kota Budaya.

Berkat unsur sejarah dan budaya yang ada membuat Solo memiliki berbagai tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi.

Bahkan bagi orang-orang yang suka berfoto ria dan mengunggahnya di instagram, Solo menjadi kota yang tepat.

Berikut Okezone rangkumkan 12 tempat wisata instagramable di Solo cocok buat habiskan masa liburan Natal dan Tahun Baru 2024;

1. Pura Mangkunegaran

Pura Mangkunegaran merupakan bangunan bersejarah yang telah berdiri sejak abad ke-18. Seluruh sudut bangunan ini sangat kental dengan nuansa Jawa yang sangat terjaga keasliannya. Tak ayal, Pura Mangkunegaran sangat instagramable untuk dijadikan tempat foto.

Pura Mangkunegaran

(Foto: dok. Araminta Shittadevy)

2. Taman Sriwedari

Taman Sriwedari merupakan sebuah taman kota yang berada di pusat Kota Solo. Tempat ini memiliki berbagai wahana yang menarik dan aneka spot foto yang instagramable yang patut untuk dicoba.

3. Kampung Batik Laweyan

Seperti namanya, Kampung Batik Laweyan merupakan kawasan yang identik dengan batik Solo. Bangunan-bangunan di kampung ini juga memiliki arsitektur khas Jawa dengan masih terbuat dari kayu. Oleh karena itu, tempat ini sangat cocok menjadi spot foto yang menarik.

Keraton Surakarta Hadiningrat

(Foto: dok. Herupit)

4. Keraton Surakarta Hadiningrat

Keraton Surakarta Hadiningrat adalah tempat tinggal bagi para keluarga Kesultanan Surakarta.

Di dalam kawasan keraton, terdapat berbagai bangunan bersejarah mulai dari Pagelaran, Kamandhungan, Keben, Kedhaton, dan sebagainya. Semua bangunan ini sangat cocok menjadi tempat berfoto ria.

5. Benteng Vastenburg

Solo juga memiliki benteng peninggalan zaman penjajahan bernama Benteng Vastenburg. Benteng ini kini menjadi sebuah museum yang menyimpan benda bersejarah seperti senjata hingga foto-foto zaman penjajahan. Pemandangan ini dapat menjadi spot foto yang sangat instagramable bukan?

The Heritage Palace

(Foto: Danny Widyakusuma)

6. The Heritage Palace

The Heritage Palace merupakan sebuah hotel bergaya arsitektur Eropa yang ada di pusat Kota Solo.

Dengan fasilitas yang lengkap, setiap sudut hotel ini terlihat estetik dan dapat menjadi spot foto yang instagramable.

