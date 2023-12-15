5 Wisata Arung Jeram Paling Seru di Malang, Pemandangannya Sungguh Memukau

Kaliwatu Rafting di Malang, Jawa Timur (Foto: Instagram/@raftingkaliwatu)

SELAIN keindahan gunung dan air terjunnya, Malang juga menawarkan wisata ekstrem, arung jeram atau rafting bagi para penyuka wisata adrenalin.

Wisata adrenalin ini berpadu dengan keindahan alam sekitar yang tak kalah indah dan menawan.

Jika kamu suka menyusuri arus sungai yang deras, mungkin lima wisata arung jeram berikut ini cocok jadi pilihan alternatif liburan seru yang bisa dikunjungi saat berada di Malang.

1. Pujon Rafting

Pujon Rafting terletak di Jalan Brigjend Abd Manan Wijaya No.529-619, Lebaksari, Ngabab, Kecamatan Pujon.

(Foto: dok. Indriana Taufik)

Kecamatan Pujon terkenal dengan pegunungannya yang indah, dengan sumber mata air yang lumayan besar.

Sumber air tersebut mengumpul di Sungai Konto. Sedangkan hilirnya berada di Bendungan/Waduk Selorejo Ngantang.

Selama mengarungi sumber air tersebut, rafter akan disajikan hamparan persawahan, dengan sejuknya udara pedesaan.

2. Batu Rafting

Kawasan ini cukup disukai oleh para pengunjung karena arusnya yang tidak terlalu deras. Batu Rafting berlokasikan di Desa Temas, 7 menit dari alun-alun Batu.

(Foto: dok. Rafting Batu)

Jarak tempuh untuk rafting di tempat ini sekitar 12 km menyusuri aliran sungai Branta, dengan durasi pengarungan kurang lebih 2-3 jam.

3. Kasembon Rafting

Kasembon Rafting menjadi pilihan arung jeram lainnya di Malang, yang berlokasikan di Desa Bayem, Kecamatan Kasembon.

BACA JUGA: Simak Perbedaan Rafting dan Tubing yang Wajib Traveler Tahu

Tempat rafting ini dikelilingi pegunungan, bukit, serta pada sisi lainnya berupa pemandangan persawahan.

Di Kasembon rafting memiliki 8 jeram, yang beberapa diantaranya punya ketinggian 4 meter. Sangat cocok untuk kamu pecinta olahraga ekstrim.