HOME WOMEN TRAVEL

Kenapa Bangunan Peninggalan Belanda Bisa Bertahan Lama?

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |22:47 WIB
Kenapa Bangunan Peninggalan Belanda Bisa Bertahan Lama?
Bangunan peninggalan Belanda yang dijadikan Museum Sejarah Jakarta di Kota Tua Jakarta. (Foto: Okezone.com)
BANGUNAN peninggalan pemerintah Hindia Belanda bertaburan di Indonesia. Keunikan dan nilai sejarah dimiliki bangunan-bangunan tersebut tentu jadi daya tarik wisata. Sebagian di antaranya dijadikan cagar budaya. Menariknya meski berusia puluhan ratusan tahun, bangunan tersebut masih kokoh. Kenapa?

Penggiat pelestarian, Anneke Prasyanti menuturkan alasan bangunan peninggalan kolonial Belanda bisa bertahan hingga 100 tahun salah satunya karena mempertimbangkan sejumlah hal seperti material dan suhu di Indonesia.

"Kenapa bangunan Belanda bertahan lebih dari 100 tahun? Karena mereka riset dulu, material yang ada apa, suhunya bagaimana, bagaimana mengatasi suhu panas, hujan," katanya seperti dilansir dari ANTARA, Jumat (15/12/2023).

