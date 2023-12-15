Pemerintah Targetkan 1,5 Miliar Pergerakan Wisata Nusantara hingga 2025

PEMERINTAH Indonesia menargetkan 1,5 miliar pergerakan wisatawan nusantara hingga 2025. Target ini akan dicapai dengan berbagai strategi kebijakan dalam rangka menyukseskan gerakan Bangga Berwisata di Indonesia.

Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Anas yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir dalam sambutannya di Malam Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia digelar oleh Lembaga Penjamin Simpanan di Ballroom Hotel Mulia, Jakarta, Jumat (15/12/2023) malam.

"Target kita tahun ini menajamkan awareness akan pentingnya wisatawan nusantara ke seluruh pemerintah daerah dan entitas pendukung pariwisata. Capaian kita sudah cukup baik, 688 juta perjalanan, atau naik 13 persen dari tahun 2022," kata Azwar.

Untuk meningkatkan pelaku perjalanan wisata di dalam negeri, pemerintah Indonesia telah mengusung strategi. Azwar Anas berharap hal tersebut dapat membuat angka perjalanan seperti yang ditargetkan dapat tercapai.

