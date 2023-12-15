Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Gelar Pameran di Maroko, Kerajaan Arab Saudi Tampilkan Manuskrip Islam Langka

Salman Mardira , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |21:52 WIB
Gelar Pameran di Maroko, Kerajaan Arab Saudi Tampilkan Manuskrip Islam Langka
Sebanyak 10.000 Alquran dibagikan dalam pameran Jusoor di Albania. (Foto: SPA/Arab News)
A
A
A

KEMENTERIAN Urusan Islam, Dakwah, dan Bimbingan Arab Saudi bekerja sama dengan Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Maroko, mengadakan Pameran Jusoor (Jembatan) di Casablanca, Maroko, pada 13 hingga 31 Desember 2023.

Paviliun acara ini akan menyoroti hubungan kuat antara Arab Saudi dan Maroko, dan kepedulian kedua negara terhadap umat Islam di seluruh dunia.

Benda bersejarah seperti naskah dan manuskrip Islam langka turut dipamerkan dalam event tersebut. Kemudian ditampilkan juga foto dan dokumenter tentang sejarah Makkah dan Madinah.

