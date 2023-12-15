Bali Bukan Lagi Destinasi Favorit Turis Australia, Posisinya Tergeser 6 Negara Ini

BALI sudah lama jadi salah satu destinasi wisata favorit turis Australia. Tapi, pada liburan musim panas kali ini, pelancong Negeri Kanguru tak lagi menjadikan pulau surga wisata di Indonesia ini sebagai tujuan utama. Kok bisa?

Hasil survei Tourism and Transport Forum Australia (TTF) yang dirilis, Kamis 14 Desember 2023, menyebutkan bahwa negara tujuan teratas paling diminati wisatawan Australia untuk liburan musim panas adalah Selandia Baru. Kemudian disusul Eropa, Jepang, Thailand, Singapura, Malaysia, dan selanjutnya baru Indonesia.

Hanya empat persen dari mereka yang memilih Indonesia dan Bali sebagai destinasi berlibur. Sementara 17 persen memilih bepergian ke Selandia Baru, 16 persen ke Eropa, dan 10 persen ke Jepang.

Tahun lalu, Bali menduduki peringkat ketiga dalam survei TTF pada Desember 2023 yang menanyakan rencana perjalanan warga Australia dalam 12 bulan ke depan.