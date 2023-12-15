Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Wow! Emas Putih Senilai Rp8.374 Triliun Ditemukan di Danau Raksasa

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |19:18 WIB
Wow! Emas Putih Senilai Rp8.374 Triliun Ditemukan di Danau Raksasa
Ilustrasi litium atau emas putih (Foto: Adobe Stock)
TAMBANG litium atau emas putih ditemukan di dasar Salton Sea atau Laut Salton, danau terbesar di California Selatan, Amerika Serikat. Nilainya mengejutkan karena diperkirakan mencapai USD540 miliar atau sekitar Rp8.374 triliun.

Para ilmuwan tengah meneliti Laut Salton yang didanai Departemen Energi untuk mengukur jumlah litium yang tampak seperti pasir putih di dasar perairan luas tersebut.

Melansir dari Indy100, Jumat (15/12/2023), diyakini terdapat sekitar 18 juta ton litium di dasar danau berair asin itu setelah ilmuwan mengonfirmasi keberadaan empat juta ton melalui pengeboran.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
