Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mau Liburan Nataru Naik Mobil Mewah ala Sultan, Yuk Cek di Sini Harga Sewanya!

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |18:44 WIB
Mau Liburan Nataru Naik Mobil Mewah ala Sultan, Yuk Cek di Sini Harga Sewanya!
Hyundai Palisade (Foto: Hyundai)
A
A
A

LIBUR panjang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 akan sangat berkesan jika dihabiskan dengan berlibur ke luar sambil mengemudikan mobil mewah. Nah, saat ini beberapa perusahaan rental mobil memiliki banyak mobi-mobil mewah sebagai senjatan andalan.

Beberapa mobil mewah yang tersedia adalah Toyota Alphard Hybrid baru, Hyundai Palisade, hingga Mitsubishi XForce. Dari situs sewa mobil mewah, Rent Jennete yang MNC Portal Indonesia pantau, Jumat (15/12/2023), terlihat bahwa harga sewa mobil-mobil mewah tersebut rata-rata bisa disewa dengan harga di atas Rp1 juta per hari.

Ambil contoh Hyundai Palisade yang bisa disewa per hari dengan harga Rp2.250.000. Begitu juga dengan Toyota Alphard Hybrid baru yang ada di harga Rp4.500.000 per hari.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement