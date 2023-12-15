Mau Liburan Nataru Naik Mobil Mewah ala Sultan, Yuk Cek di Sini Harga Sewanya!

LIBUR panjang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 akan sangat berkesan jika dihabiskan dengan berlibur ke luar sambil mengemudikan mobil mewah. Nah, saat ini beberapa perusahaan rental mobil memiliki banyak mobi-mobil mewah sebagai senjatan andalan.

Beberapa mobil mewah yang tersedia adalah Toyota Alphard Hybrid baru, Hyundai Palisade, hingga Mitsubishi XForce. Dari situs sewa mobil mewah, Rent Jennete yang MNC Portal Indonesia pantau, Jumat (15/12/2023), terlihat bahwa harga sewa mobil-mobil mewah tersebut rata-rata bisa disewa dengan harga di atas Rp1 juta per hari.

Ambil contoh Hyundai Palisade yang bisa disewa per hari dengan harga Rp2.250.000. Begitu juga dengan Toyota Alphard Hybrid baru yang ada di harga Rp4.500.000 per hari.

