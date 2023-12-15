Libur Nataru, 450 Ribu Penumpang Pesawat Bakal Padati Bandara Kualanamu

PT ANGKASA Pura Aviasi selaku pengelola Bandara Internasional Kualanamu, memproyeksikan jumlah penumpang yang akan menggunakan jasa kebandarudaraan di bandara yang terletak di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara itu akan mencapai 450 ribu orang pada musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023/2024.

Musim libur Nataru 2023/2024 akan berlangsung selama 18 hari dimulai H-6 sebelum Natal, yakni 18 Desember 2023 sampai dengan H+3 setelah Tahun Baru atau tanggal 4 Januari 2024

BACA JUGA:

Direktur Operasi dan Layanan PT Angkasa Pura Aviasi, Heriyanto Wibowo, menyatakan pihaknya nyambut libur panjang Nataru tahun ini dengan kesiapan yang baik.

Mulai dari personel layanan dan keamanan serta juga maskapai yang beroperasi, fasilitas di sisi udara, transportasi darat seperti railink, bus, taxi argo, angkutan sewa khusus (online) serta fasilitas penunjang seperti trolley dan parkir kendaraan.