Hadir di Solo, KIKO Christmas Adventure Bikin Libur Natal dan Tahun Baru Makin Seru

MOMEN libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 semakin seru dengan kehadiran KIKO Christmas Adventure di The Park Mall Solo mulai 15 Desember 2023–14 Januari 2024. KIKO sebagai animasi favorit karya anak bangsa, hadir langsung di Solo untuk menyapa para penggemar.

KIKO Christmas Adventure hadir melalui kolaborasi MNC Licensing, The Park Mall Solo, bersama FUTUREVAST x Provaliant. KIKO Christmas Adventure juga menghadirkan banyak acara spesial.

“Akan ada meet and great untuk adik-adik dan beberapa ritel area yang temanya KIKO. Di sini kita bisa bersenang-senang dengan beraktivitas langsung yang pasti seru,” kata Marketing & Retail Manager MNC Licensing, Marisa Francisca saat pembukaan KIKO Christmas Adventure di The Park Mall Solo, Jumat (15/12/2023).

